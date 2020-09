Leipzig

Aktivisten haben in der Nacht zu Sonntag ein Haus auf der Bornaischen Straße in Leipzig-Connewitz scheinbesetzt. Laut einer Stellungnahme, die auf Twitter verbreitet wurde, solidarisieren sich die Besetzer so mit Menschen, die nach den Demonstrationen in der vergangenen Woche von Repressionen betroffen sind.

Beamten seien in der Nacht vor Ort gewesen, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen der LVZ. Gegen 0.50 Uhr habe es vor einem Gebäude ein kleines Feuer gegeben, das jedoch schnell gelöscht werden konnte. Es werde gegen Unbekannt ermittelt. Zudem sei das Haus mit der Nummer 68 mit Bannern versehen worden. Einen größeren Polizeieinsatz habe es nicht gegeben.

„katastrophale Wohnungslage in Leipzig “

„Das Beispiel der #LuWi71 hat gezeigt, dass Häuser zwanzig Jahre leer stehen können und vonseiten der Politik nichts dagegen unternommen wird“, wird eine Aktivistin in der verbreiteten Stellungnahme zitiert. Dabei würde Wohnraum dringend benötigt, was auch Situationen wie die im Flüchtlingscamp Moria zeigten. Mit der Scheinbesetzung sollte deswegen erneut auf die „allgemein katastrophale Wohnungslage in Leipzig“ aufmerksam gemacht werden.

Vor eineinhalb Wochen war eine tagelang andauernde Hausbesetzung in der Ludwigstraße 71 von der Polizei beendet worden. Daraufhin hatte es am 3. September im Osten der Stadt eine Demonstration gegeben, bei der Flaschen und Böller auf Polizisten geflogen waren. An den darauffolgenden Tagen gab es eine weitere Hausbesetzung auf der Bornaischen Straße 34 und zwei Demonstrationen im Leipziger Süden. Dabei kam es zu Auseinandersetzungen.

