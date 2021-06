Leipzig

Welche neuen Baustellen kommen in den nächsten Tagen auf die Leipziger zu? Hier die wichtigsten aktuellen Einschränkungen:

Connewitzer Straße: Zwischen Dösner Straße und Stadion müssen nach einer Havarie im Trinkwassernetz Unterspülungen der Fahrbahn beseitigt werden. Die Arbeiten beginnen am Montag und dauern bis zum 1. Juli. Dafür wird der Bereich voll gesperrt und in beide Richtungen eine Umleitung über die Zwickauer Straße, An der Tabaksmühle und Prager Straße empfohlen. Achtung Autofahrer: Es gibt diesmal keine geführte Umleitung.

Platnerstraße: Auch in dieser Trasse muss ab Montag eine Trinkwasser-Havarie behoben und die Platner dafür bis zum 9. Juli halbseitig gesperrt werden. Bis Stallbaumstraße/Poetenweg wird die Zufahrt gewährleistet. Eine Umleitung führt über Zöllnerweg, Emil-Fuchs-, und Pfaffendorfer Straße, Nordplatz, Roscher- und Eutritzscher Straße.

Prinz-Eugen-Straße: Weil ab Montag zwischen Probstheidaer und Wolfgang-Heinze-Straße ein Stromkabel in vier Bauabschnitten verlegt wird, muss von Montag bis zum 16. Juli zwischen Apitzschgasse und der Hausnummer 12 eine Vollsperrung ausgeschildert werden. Die Bauarbeiten dauern anschließend noch bis zum 2. August.

Wolfgang-Heinze-Straße: Vom 29. Juni bis zum 9. Juli wird dort ein Abwasserschacht repariert und die Fahrspur halbseitig gesperrt.

Delitzscher Landstraße: Zwischen Podelwitzer und Salzhandelsstraße wird von Dienstag bis zum 22. Juli die Fahrbahn eingeengt und eine Wechsel-Ampel aufgestellt.

Engelsdorfer Straße: Autofahrer sollten dort vom 1. bis zum 3. Juli zwischen 20 Uhr und 5 Uhr mit einer Wechsel-Ampel rechnen.

Mölkauer Straße: Am Montag wird diese Verbindung in Richtung Mölkau halbseitig gesperrt und der Verkehr in Richtung Stötteritzer Landstraße bis zum 9. Juli über den vorhandenen Rand-/Parkstreifen geführt.

Quelle: Stadt Leipzig/Komm. Wasserwerke www.leipzig.de/verkehrsinformationssystem

Von Andreas Tappert