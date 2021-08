Leipzig

Seit Ende Juli sind in Leipzig mobile Impfteams in den Stadtteilen unterwegs. Wer sich gegen das Coronavirus schützen will, kann sich direkt und ohne Anmeldung an die Standorte begeben. Zum Einsatz kommt vorwiegend das Vakzin von Biontech/Pfizer. Geimpft wird durch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) jeweils ab 9 Uhr – solange der Impfstoff reicht, spätestens um 16 Uhr ist Feierabend. Die Termine für die Zweitimpfungen finden jeweils am selben Ort statt.

Corona-Impftermine und Standorte in Leipzig:

24., 26. August: Stötteritz (Kommunaler Eigenbetrieb Leipzig/Engelsdorf ,Holzhäuser Straße 72).

24., 26., 29. August: Volkmarsdorf/Neustadt-Neuschönefeld (Sporthalle der 16. Schule, Konradstr. 67).

26. August: Zentrum (Caritasverband Leipzig e.V. – Propsteikirche St. Trinitatis, Nonnenmühlgasse 2).

26., 27. August: Anger-Crottendorf (Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe – Kids Campus, Friedrich-Dittes-Str. 9).

27. August: Lößnig/Marienbrunn (Haus der Begegnung, Arno-Nitzsche-Str. 37).

29. August: Paunsdorf (OFT „Crazy“, Zum Wäldchen 6).

Von lvz