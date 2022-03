Leipzig

Ab Freitag, 1. April, fällt der Impfstandort auf der Alten Messe 7 weg (Halle 13). Das hat die Stadt mitgeteilt. Einen Tag zuvor hatte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) angekündigt, die Zahl der staatlichen Impfstationen wegen geringer Nachfrage von mehr als 60 auf 25 zusammenzustreichen. Die Alte Messe war aber zunächst weiter vorgesehen. Nun habe die Stadt jedoch Eigenbedarf für Halle 13 angezeigt. Diese gilt als potenzielle Unterkunft für Kriegsflüchtlinge.

Kaum Reserven für „Lagen“

Entwarnung gibt das DRK mit Blick auf die bislang auf der Alten Messe vorgehaltenen Impfungen für Kinder sowie mit Novavax. Beide Angebote werden nun am Impfpunkt in den Höfen am Brühl vorgehalten. Ein Problem bleibt aber: Anders als die Messehalle 13 gehören die Höfe am Brühl nicht zu den Standorten, die man bei Bedarf relativ einfach wieder hochfahren kann. Das wäre nötig, wenn etwa die Nachfrage nach einer vierten Impfung zunimmt.

Das Problem sei, dass es kaum Reserven für bestimmte Lagen gebe, erklärte DRK-Sprecher Kai Kranich. Größere Gebäudekomplexe zum Beispiel, die man für Pandemie-Situationen brauche oder für Flüchtlingsunterkünfte. Noch komplizierter werde es, wenn sich solche Lagen zeitlich überschneiden – wie derzeit.

