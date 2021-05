Leipzig

Die Notbremse lockert sich: Als erste Region in Sachsen hat Leipzig eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 erreicht. Den fünften Werktag in Folge lag die Zahl der Neuinfektionen in einer Woche am Mittwoch unter dem kritischen Wert. Damit gilt ab dem übernächsten Werktag – also ab Freitag – die „Bundes-Notbremse“ aus dem Infektionsschutzgesetz für die Messestadt nicht mehr. Auf Grundlage der sächsischen Corona-Schutzverordnung treten zum 14. Mai umfangreiche Lockerungen inkraft.

Nächtliche Ausgangssperre

Die Ausgangsbeschränkungen treten Freitag, 0 Uhr, außer Kraft. Damit dürfen sich Menschen wieder rund um die Uhr, also auch zwischen 22 und 5 Uhr, ohne Auflagen und triftige Gründe im Freien bewegen.

Kontaktbeschränkungen

Ab dem Brückentag nach Christi Himmelfahrt sind wieder Treffen mit mehr Menschen als bisher möglich. In geschlossenen Räumen dürfen sich bis zu fünf Personen aus zwei Hausständen treffen. Im Freien gilt eine Höchstgrenze von zehn Menschen – ebenfalls aus zwei Hausständen. Kinder bis zum 14. Geburtstag sowie vollständig Geimpfte und genesene Personen werden jeweils nicht mitgezählt.

Gastronomie

Freisitze und Biergärten dürfen ab Freitag wieder öffnen – mit Terminbuchung und Kontaktnachverfolgung. Für nicht geimpfte oder genesene Gäste gilt eine Testpflicht, wenn mehr als ein Hausstand zusammen an einem Tisch sitzt. Die Tests müssen entweder in einem Testzentrum vorgenommen werden oder vor Ort unter Aufsicht erfolgen. Ausgefüllte Vordrucke mit negativen Test-Bestätigungen werden nicht mehr akzeptiert, wie das sächsische Sozialministerium am Dienstag mitteilte.

Fitnessstudios und Sport

Fitnessstudios dürfen wieder öffnen, auch kontaktfreier Sport auf Innensportanlagen ist wieder erlaubt. In der Halle und bei Fitnessstudios sind aber ein tagesaktueller Negativtest und eine Kontaktverfolgung notwendig – das gilt auch für Trainer. Lockerungen gibt es ab Freitag auch beim Outdoor-Sport. So ist kontaktfreier Sport auf Außensportanlagen (z.B. Tennis, Golf, Laufgruppen auf Sportplatz) ebenfalls wieder erlaubt. Für Kontaktsport auf Außensportanlagen (z.B. Fußball, Hockey) gilt Test- und Kontakterfassungspflicht. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen draußen wieder in Gruppen bis zu 20 Personen Sport treiben. 

Maskenpflicht

In der City und allen Fußgängerzonen der Stadt entfällt ab Freitag die allgemeine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, wie OBM Burkkhard Jung (SPD) bereits am Dienstag angekündigt hatte. Sie galt bislang von 6 bis 24 Uhr. Laut Stadt gilt aber weiterhin ein „Appell“ an die Eigenverantwortung der Menschen, „sich überall dort zu schützen, wo der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann“. Auf dem Wochenmarkt bleibt die Maskenpflicht weiter bestehen. Auch in den Schulen gilt sie unverändert weiter.

Einkaufen

Baumärkte dürfen ab Freitag wieder ohne Beschränkungen öffnen. Terminvereinbarung und Testpflicht entfallen damit. Bei allen Läden, die nicht zur Grundversorgung gehören, gilt weiterhin Termin-Shopping nach dem Prinzip „Click and Meet“ mit Negativtest für alle, die noch nicht doppelt geimpft oder genesen sind.

Freizeiteinrichtungen

Die Außenbereiche des Zoo sind bereits seit Montag wieder geöffnet – ab Freitag öffnet dort auch die Außengastronomie. Der Wildpark hingegen bleibt geschlossen. „Um öffnen zu können, wären Einlasskontrollen notwendig, die personell nicht zu stemmen sind“, teilte die Stadt am Mittwoch mit.

Kultur

Auch hier gibt es Lockerungen. Museen, Bibliotheken, Galerien, Ausstellungen, Gedenkstätten, Kinos, Theater, Bühnen, Opernhäuser, Konzerthäuser, Konzertveranstaltungsorte und Musiktheater dürfen mit Terminbuchung, Kontaktnachverfolgung und tagesaktuellem Negativtest wieder öffnen. Konkrete Pläne dazu sind bei Gewandhaus, Oper, Schauspiel und Co. aber noch in Vorbereitung. „Die städtischen Kulturhäuser werden in den kommenden Tagen entscheiden, ab welchem Tag sie mit welchem Programm wieder öffnen“, heißt es aus dem Rathaus. Bei der Kontaktnachverfolgung soll auf die digitale Lösung der Corona-Warn-App gesetzt werden, empfiehlt die Stadt.

Schulen

In den Grundschulen endet ab Montag der wochenweise Wechselunterricht. Die Klassen dürfen dann wieder gemeinsam lernen. Das gilt auch für alle Abschlussklassen. Schwimmunterricht ist ebenfalls wieder möglich.

Von Robert Nößler