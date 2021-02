Leipzig

Die Kindertagesstätte (Kita) in der Leipziger Willmar-Schwabe-Straße musste wegen insgesamt acht Coronafällen am Montag geschlossen bleiben. Das bestätigte Christina Heuer, Sprecherin des Berufsbildungswerkes (BBW), das die Einrichtung betreibt. „Betroffen sind sechs Erzieherinnen und zwei Krippenkinder“, sagte sie auf LVZ-Anfrage.

Erster Fall vor einer Woche

Der erste Fall sei bereits am vergangenen Dienstag bekannt geworden, als sich die Kita noch im Notbetrieb befand. Anschließend hätten sich alle Kontaktpersonen in Quarantäne begeben. Bei Tests seien weitere Infektionen bestätigt worden. „Die Geschäftsführung hat sich aus diesem Grund am vergangenen Freitagmittag dazu entschieden, die Kita vorerst komplett für drei Tage zu schließen und die Inkubationszeit abzuwarten.

BBW mit Forderungen

Nach den aktuellen Fällen und der Öffnung aller Kitas an diesem Montag in Sachsen formuliert das BBW genaue Forderungen an die Politik. „Wir würden uns wünschen, dass durch die Verantwortlichen regelmäßige (mindestens dreimal wöchentlich) Testungen unkompliziert durchgeführt werden können“, erklärte die Sprecherin. Ebenfalls hoffe sie, dass Erzieherinnen eine noch höhere Priorisierung in der bundesweit geltenden Impfverordnung bekommen und dadurch einen Schutz erfahren.

„Für die Kinder ist der Kontakt mit anderen Kindern in der Kita sehr wichtig, ebenso sehen wir, dass Eltern zu Hause an ihre Grenzen kommen“, erklärte der Hauptgeschäftsführer der BBW-Leipzig-Gruppe, Tobias Schmidt. Dennoch bleibe bei vielen Trägern, Kitaleitungen und Erzieherinnen eine Skepsis.

Infektionen trotz Hygienekonzepts

Die Kita im Gebäude der AOK und auch die Eltern gingen mit der Pandemielage sehr verantwortungsvoll um. Laut Hygienekonzept dürfen Eltern das Gebäude nur bei dringender Notwendigkeit betreten und dann auch nur mit einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung. Im Alltag finde eine strikte Trennung von Gruppen statt, so das BBW.

Von Matthias Roth