Leipzig

Bei einem Fahrradkorso sind einige Mitarbeiter von Lieferando mit ihren orangenen Jacken vorneweg und werden auf dem Markt mit Beifall empfangen. Sie sind dabei, für die 250 bis 300 Beschäftigten des Lieferdienstes in Leipzig einen Betriebsrat zu gründen. „Die E-Bikes, die wir nutzen, sind bei Regen eine Gefahr. Hier muss sich was ändern“, erzählt Leon. Und Kollege Jörg ergänzt: „Die hat jemand gekauft, der keine technische Expertise hat und nicht weiß, was funktioniert und was nicht.“ Nutzen die jungen Leute ihre eigenen Fahrräder, dann wollen sie wenigstens durchsetzen, dass sie ihre Ersatzteile nicht mehr selbst bezahlen müssen. Dies ist eins von vielen Problemen aus der Arbeitswelt, die bei der Kundgebung „GeMAInsam Zukunft gestalten“ am 1. Mai zur Sprache kommen.

Putins Angriffskrieg wird verurteilt

Vor dem Alten Rathaus fordert der Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) mit kraftvollen Worten mehr Sicherheit für die Beschäftigten, gerade in Krisenzeiten mit Corona-Pandemie, den brutalen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Putins in der Ukraine sowie in Zeiten des Wandels. Und die Leipziger Band Tetréte spielt, während sich Parteien, Gewerkschaften und Verbände präsentieren und mit Passanten ins Gespräch kommen.

"Stop Putin, Stop War" heißt es in den Farben der Ukraine auf dem Marktplatz in Leipzig bei der zentralen Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) für Sachsen. Quelle: Jan Woitas

Sondervermögen für Bildung und Pflege gefordert

„Wir müssen darauf achten, dass diejenigen, die zu uns kommen und Schutz vor Krieg suchen, nicht als billige Arbeitskräfte ausgenutzt werden“, sagt Stefan Körzell vom DGB-Bundesvorstand, der sich freut, dass Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter nach zwei Jahren Pandemie endlich wieder auf den Straßen und Plätzen für ihre Forderungen eintreten können. Dabei wurde ebenso gegen die Aufrüstung und das Milliardenpaket für die Bundeswehr demonstriert. „100.000.000.000 Euro für ein gutes Leben statt für Aufrüstung“, heißt es auf einem Spruchband der Leipziger Linken. „Wer ein Sondervermögen für die Bundeswehr schaffen kann“, betont auch Körzell, „der kann das auch für Bildung, Pflege und gute Sozialleistungen.“ Eins ist ihm ebenso wichtig: „Wir wollen weg von den Minijobs – jede Beschäftigung muss ordentlich sozialversicherungspflichtig erfolgen.“ Und mit ordentlichen Tariflöhnen bezahlt werden.

Dulig kündigt Vergabegesetz für Sachsen an

„Die Preise steigen rasant. Uns geht es vor allem um mehr Geld“, sagt Marko Orels, Teamleiter bei der Schnellecke Sachsen GmbH. Das ist ein Logistikdienstleister im BMW-Werk. Die Beschäftigten waren mit einem Spruchband gekommen, um auf den seit Januar schwelenden Tarifkonflikt hinzuweisen – bislang sind die Verhandlungen ohne Ergebnis. Mut macht da auch Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD): „Lohn ist für mich keine gönnerhafte Geste, sondern hat etwas mit Respekt und Anstand zu tun.“ Auch der Mindestlohn sei keine „sozialpolitische Wohltat“. Deshalb sei es wichtig, für den Standard Tariflöhne zu kämpfen. Wer in Sachsen öffentliche Aufträge erhält, fordert er, müsse sich künftig an diese Spielregeln halten. Das werde in der sächsischen Koalition gerade verhandelt. Dulig geht davon aus, dass das diesbezügliche Vergabegesetz noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden kann.

Martin Dulig (SPD), Wirtschaftsminister von Sachsen, spricht auf der zentralen Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) auf dem Leipziger Markt: „Lohn ist für mich keine gönnerhafte Geste, sondern hat etwas mit Respekt und Anstand zu tun“, sagt er. Quelle: Jan Woitas

Zu viele Geringverdiener in Unternehmen

Sorgen treibt auch die Eisenbahngewerkschaft rund um Klimawandel, Mobilität und notwendige Investitionen um. Ein Beispiel: Die Politik will nun das 9-Euro-Tickets einführen. Was dabei auf die Beschäftigten zukommt, ist unklar. „Es ist lukrativ, für neun Euro durchs Bundesgebiet zu fahren. Doch wie sollen denn die Kollegen einen Ansturm bewältigen, wie können wir sie schützen?“, fragt sich Gewerkschafter Mathias Präg von der EVG. Die Züge haben begrenzte Kapazitäten, erläutert er. „Bei uns im Unternehmen gibt es noch zu viele Geringverdiener. Dazu gehören alle, die die Fahrzeuge reinigen. Das muss sich ebenfalls ändern“, ergänzt Jens Herrmann vom Betriebsrat der Leipziger Verkehrsbetriebe. Grundschullehrerin Ines Hartmann von der Gewerkschaft GEW: „Egal ob Kommune oder Freie Träger, wir brauchen eine gleichwertige Bezahlung – bei unseren Erzieherinnen und Erziehern ist das noch nicht geschafft“. Notwendig sei zudem, endlich etwas gegen den Fachkräftemangel zu unternehmen.

Zwölf Kundgebungen am Wochenende in Leipzig

Die Leipziger Polizei musste am Sonnabend fünf, am Sonntag insgesamt sieben Kundgebungen rund um den 1. Mai absichern. Dabei wird die Leipziger Polizei durch Hundertschaften der sächsischen Bereitschaftspolizei und der Bundespolizei unterstützt. So versammeln sich am Sonnabend auch einige hundert Menschen am Mendebrunnen, um unter dem Motto „Runter von der Bremse“ eine bessere Unterstützung der Ukraine durch Deutschland zu fordern. Schwerpunkt für die Polizei ist am Sonntagabend eine Demo „Heraus zum anarchistischen 1. Mai!“ im Leipziger Osten, zu der die linke Szene ihre Anhänger mobilisiert hat. Die sollte den Abschluss der sogenannten „Anarchistischen Tage 2022“ bilden.

Von Mathias Orbeck