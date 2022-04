Leipzig

Das dänische Unternehmen Freetrailer ist jetzt auch im Raum Leipzig/Halle gestartet. Auf dem Parkplatz vor Ikea in Günthersdorf stehen ab sofort drei Autoanhänger, die bis zu 390 Kilo laden können und kostenlos verliehen werden, teilte Deutschlandchef Ralf Stolz mit.

Das Ausleihen der Kastenwagen funktioniere ganz einfach über eine App, auf der sich auch vorab Termine reservieren lassen. „Ob Möbel, Haushaltsgeräte oder Baumaterialien – noch nie war es so einfach, in Halle und Leipzig kostenlos einen Anhänger zu leihen“, versprach Stolz. Ein Einkauf bei Ikea sei keine Bedingung für die Gratis-Nutzung. Es handle sich um den 18. Standort des Unternehmens in Deutschland. In Skandinavien gebe es mehr als 400 Stationen.

Gratis sind maximal drei Mietstunden

Allerdings sind bei dem Wort „kostenlos“ einige Fußnoten zu beachten. Wirklich gratis bleiben stets nur maximal drei Mietstunden. Wer den Autoanhänger länger braucht, muss für jede weitere angefangene Stunde fünf Euro bezahlen. Bei Reservierung eines Termins wird eine Buchungsgebühr von vier Euro fällig. Des weiteren empfiehlt Freetrailer den Abschluss einer Versicherung (7 Euro pro Ausleihtag), die aber nicht alle denkbaren Schäden vollständig deckt.

Kosten können außerdem durch eine verspätete oder unterlassene Abholung des Hängers nach einer Reservierung entstehen. Auch für Reinigungen oder technische Defekte wird der Kunde laut den nicht immer ganz eindeutigen Angaben in der App unter Umständen zur Kasse gebeten. Das Entleihen sowie die Rückgabe sind zudem nur in bestimmten Zeitkorridoren möglich.

Leipziger Verleiher bleiben gelassen

Die LVZ hat in der App zwei Beispiele getestet. Für einen Mietzeitraum am Samstag von 10 bis 18 Uhr würde der Preis 36 Euro betragen (drei Frei- und fünf Bezahlstunden, Reservierung, Versicherung). Für den Zeitraum von Samstag 19 Uhr bis Montag 10 Uhr wären 18 Euro fällig (Miete kostenlos, aber zwei Tage Versicherung plus Reservierungsgebühr).

So richtig kostenlos ist das Angebot oft also gar nicht. Außerdem liegt der Standort bei Ikea für viele Leipziger ein Stück weit weg. Kein Wunder daher, dass sich auf LVZ-Nachfrage zum Beispiel der traditionsreiche Baalsdorfer Anhänger-Vermieter Schuhknecht kein bisschen beunruhigt durch den neuen Wettbewerber zeigte. „Wir werden weiter Miete verlangen“, hieß es dort nur knapp. Einige Baumärkte wie etwa Toom verleihen in Leipzig schon lange für ein paar Stunden kostenlose Anhänger – aber nur zum Transport der im Markt gekauften Waren.

Von Jens Rometsch