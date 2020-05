Darum darf der verurteilte Jura-Referendar Brian E. Volljurist werden

Leipzig

Im Pressebüro des Oberlandesgerichts ( OLG) Dresden hat Gesine Tews ungeahnt viel zu tun. Seit Anfang der Woche arbeitet die Sprecherin eine Menge Fragen von Medienvertretern ab, die sich um eine Nachricht drehen: Brian E., wegen Landfriedensbruchs zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, darf als sächsischer Jura-Referendar nicht entlassen werden.

Ein Skandal? Oder eine Kröte, die einem die Demokratie zu schlucken gibt? Zur Einordnung: Das Amtsgericht Leipzig hatte den angehenden Juristen Ende 2018 verurteilt, weil er 2016 bei Ausschreitungen von rund 250 Hooligans und Rechtsextremen im linksgeprägten Stadtteil Connewitz dabei gewesen war. Dazu sorgte ein Tattoo auf dem Oberkörper des Kampfsportlers für Aufsehen, das eine aus Hakenkreuzen bestehende Schwarze Sonne zeigen soll. Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Wels dazu wurden später eingestellt.

Revision unbegründet

Das Urteil wegen Landfriedensbruchs zu einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung wurde vergangene Woche rechtskräftig, da das OLG die Revision des 27-Jährigen als unbegründet zurückgewiesen hatte. Dass das OLG dennoch von einer Entlassung absieht, wurde am Montag bekannt.

„Auf die Referendar-Ausbildung für Juristen hat der Staat das Monopol“, so OLG-Sprecherin Tews in der Begründung. Daher würde die Entlassung von Brian E. bedeuten, „dass er die Ausbildung zum Volljuristen nicht abschließen kann und ihm das Ergreifen eines juristischen Berufes auf Dauer verwehrt wäre.“ Hier wirkt das Grundgesetz, das in Artikel 12 das Recht auf Berufswahlfreiheit festschreibt. Bleibt die Frage, ab welchem Vergehen dieses Recht zurücktreten muss. Tews dazu: „Es gibt eine Grenze, die aber im Rahmen der jeweils gebotenen Ermessensentscheidung für jeden Einzelfall zu bestimmen ist.“ Mit anderen Worten: Es gelten keine starren Grenzen aus der Höhe von Geld- oder der Länge von Freiheitsstrafen.

Zulassung als Rechtsanwalt?

Im Juni absolviert Brian E. die schriftlichen Prüfungen zum zweiten Staatsexamen. Sollte er bestehen, muss er im Herbst noch eine mündliche Prüfung ablegen. Sollte er seine Ausbildung erfolgreich abschließen, stünden die Chancen auf eine spätere Anstellung im Staatsdienst allerdings schlecht. „Das ist weder angestrebt noch zu erwarten“, stellt die OLG-Sprecherin klar. Und Jörg Herold, Sprecher des Sächsischen Justizministeriums, bekräftigt: „Die Übernahme in ein Beamten- oder Richterverhältnis in der sächsischen Justiz ist nach einer rechtskräftigen Verurteilung der genannten Art ausgeschlossen.“

Nach der Ausbildung könnte der Vorbestrafte jedoch beispielsweise als Jurist in einem Unternehmen oder einem Verband einen Job bekommen – oder als Rechtsanwalt. Dafür allerdings bedarf es einer Zulassung durch die Rechtsanwaltskammer Sachsen. Deren Sprecherin Jacqueline Lange kann sich zum konkreten Fall wegen des Bedarfs genauer Einzelfallprüfungen nicht äußern, verweist jedoch auf allgemeine Grundsätze. „Bei jedem Antrag hat die Kammer zu prüfen, ob Gründe vorliegen, aus denen eine Zulassung zu versagen ist“, zitiert sie.

Art der Straftat ist relevant

Dazu gehörten Vermögensverfall, Verhalten, das einen Antragsteller für den Beruf unwürdig erscheinen lässt sowie die Bekämpfung der freiheitlich demokratischen Grundordnung in strafbarer Weise. „Liegt eine strafrechtliche Verurteilung vor, so prüft die Kammer im Einzelfall, ob darin eine Unwürdigkeit zu sehen ist“, so Lange. Dabei spielten Art der Straftat, Höhe der Strafe und Zeitdauer seit der Tat eine Rolle.

Holger Mann, Vorsitzender der SPD Leipzig und Fraktionsmitglied im Sächsischen Landtag, sagt dazu: „An der Eignung von Brian E. als Rechtsanwalt darf angesichts des rechtskräftigen Urteils und einer Strafe von über einem Jahr Zweifel gehegt werden. Die Entscheidung des OLG ist aus unserer Sicht schwer nachzuvollziehen.“

Linke reagiert zynisch

Zynisch äußert sich der Bundestagsabgeordnete und Stadtratsfraktions-Chef der Linken, Sören Pellmann: „Der Hobby-Straßenkämpfer Brian E. darf Volljurist werden. Hoffen wir alle, dass er nicht genauso planlos durch die Schönfelder Gesetzessammlung manövriert wie durch Leipzig-Connewitz.“

Der deutsche Anwaltverein hingegen kann die OLG-Entscheidung nachvollziehen. Nach Einschätzung von Friedbert Striewe, Präsident des Landesverbandes Sachsen, habe das Gericht die Grundrechte sorgfältig abgewogen. „Die Grundqualität eines Rechtsstaates ist es, Konflikte nach vorher festgelegten Regeln zu behandeln, nicht nach aktuellen politischen Stimmungen“, konstatiert der Leipziger Anwalt. „Der Fall zeigt: Der Rechtsstaat funktioniert.“

