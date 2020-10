Leipzig

In guten Zeiten sind Streiks ein probates Mittel, mit dem Arbeitnehmer ihren Anteil vom erwirtschafteten Gewinn einfordern. In weiten Teilen des öffentlichen Dienstes stellt sich die Situation etwas anders dar. Der Nahverkehr beispielsweise ist ein Zuschussgeschäft. Über ihre Gebühren für Strom und Wasser zahlen die Bürger in den großen Topf des Leipziger Stadtkonzerns ein und sorgen so mit dafür, dass Busse und Bahnen rollen können.

Ohne Augenmaß

Dennoch: Streik bleibt auch für Mitarbeiter der Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) das letzte Instrument zur Durchsetzung von Arbeitnehmerinteressen. In Corona-Zeiten allerdings sollte es einen Arbeitskampf wie diesen nicht geben. Ein LVB-Angestellter im Nahverkehr ist kein Großverdiener. Es geht ihm aber zurzeit besser als manchem, der existenzielle Ängste durchleben muss: Dem Freiberufler, dem die Aufträge wegbrechen. Dem Kurzarbeiter, der reale Einbußen hinnehmen muss. Dem Mitarbeiter der Leipziger Gusswerke, dessen Firma ganz dicht macht. Und Experten sagen weitere Pleiten voraus. Es zeugt nicht von Augenmaß, in diesen Zeiten einen Streik zu initiieren, der am Ende diejenigen trifft, die den Nahverkehr über ohnehin hohe Fahrpreise und über ihre Wohn-Nebenkosten bezahlen. Bei der Pandemie-Bekämpfung hilft der Arbeitskampf schon gar nicht, wenn sich die Fahrgäste dann umso mehr in der S-Bahn drängeln.

