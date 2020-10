Leipzig

Es ist ein Segen, dass manches einfach immer funktioniert. Zum Beispiel, dass eine Straßenbahn immer zur selben Zeit kommt. Schnell vergisst man, dass es ein Mensch ist, der da fährt. Der sich nachts aus dem Bett schält, um im Stockdunkeln die noch kalte Bahn aufzuschließen. Ohne ihn geht nix.

Haben Sie schon einmal einen Straßenbahner kennengelernt? Ich möchte behaupten, dass es kaum einen stolzeren Beruf gibt. Stehen die Straßenbahnen einer Stadt still, blutet den Bahnern das Herz. Legen sie gar freiwillig die Arbeit nieder, ist ganz sicher etwas faul.

Ich glaube ihnen und den Busfahrern also, wenn sie am Donnerstag mehr Geld und kürzere Arbeitszeiten (38 statt 39 Wochenstunden) fordern – und dafür den öffentlichen Nahverkehr lahmlegen.

Warum lässt der Vorstand es so weit kommen?

Es gibt aber ein Problem: Der Streik trifft Kinder, Alte, Kranke, Menschen in Eile und Not. Leute, die nichts dafür können, werden den Schaden haben. Ein Streik auf dem Rücken der Schwächsten.

Nur ist das zu kurz gedacht. Nicht die Bahner, sondern der LVB-Vorstand legt den Nahverkehr lahm. Wenn, dann sollte ihm der Frust der Passagiere gelten. Warum bringt er offenbar kein ordentliches Angebot zustande? Warum lässt er es so weit kommen?

Am Donnerstag wird der Mensch hinter der Maschine hervortreten. Die Maschinen stehen still, weil der Mensch es so will. Ihm sollte unsere Solidarität gelten.

Von Josa Mania-Schlegel