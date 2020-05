Bar „Pivo“ in Leipzig-Connewitz schließt nach öffentlichem Druck

Leipzig

Julius Zander sitzt mit einer Flasche Club Mate vor seiner Bar in Leipzig-Connewitz. Die großen Kneipenfenster der „Pivo“ hat jemand nachts mit blauer Farbe angesprüht. Und darauf, in weißer Schrift: „No sexism“ und „Verpiszt euch“. Zander, der eigentlich anders heißt, sagt: „Ich weiß nicht, was ich machen soll“.

Das „Pivo“ ist eigentlich ein bisschen zu hip für Connewitz. Es gibt feines, nichts ganz billiges fränkisches Bier, die Musik ist oft laut, das Licht schummrig und rot. Das Stammpublikum definiert sich als links. Aber jetzt macht die Bar dicht, das hat Zander auf Facebook angekündigt.

Anzeige

Mitten in Zeiten von Corona haben es viele Barbetreiber schwer. Aber es ist nicht der mangelnde Umsatz, wegen dem das „Pivo“ zu macht, jedenfalls nicht nur.

Weitere LVZ+ Artikel

Zander will nicht sagen, warum genau seine Kneipe schließt. Aber wer sich im Stadtteil Connewitz umhört, der erfährt, was der wahre Grund sein könnte und warum auf den Schaufenstern von „Sexismus“ die Rede ist: Gegen den Kneipenbetreiber Zander existiert im Viertel Connewitz seit einer Weile der Vorwurf des sexuellen Übergriffs.

Er sagt, er könne sich nicht erinnern

Lange Zeit wurde der Vorwurf privat behandelt. Allerdings hat beinahe jeder, den man in Connewitz fragt, etwas darüber gehört. Nach dem Farbanschlag auf das „Pivo“ wurde der Fall dann im Internet öffentlich. Zuerst tauchte ein Beitrag auf, den der Freundeskreises der betroffenen Frau verfasste. Kurz darauf stellte Zanders selbst für vorläufig eine Stellungnahme online.

Den Vorfall beschreibt er darin so: Im August 2018 feiern gut 20 Freunde in einem Leipziger Garten eine Party. Auch der Barbetreiber ist unter den Gästen. Man kennt sich gut, einige schlagen in dem Garten ihr Nachtlager auf.

Zander feiert ausgelassen und schläft, irgendwann, betrunken an einem Tisch ein. Später wird er geweckt und in ein Zimmer gebracht, wo auch eine Bekannte von ihm schläft. Gemeinsam verbringen sie dort die restliche Nacht. Irgendwann nimmt er ein Taxi nach Hause.

Tage später wird der Barbesitzer von Freundinnen der Bekannten kontaktiert. Sie bitten ihn um ein gemeinsames Treffen. Er sagt: Bei diesem erfährt er zum ersten Mal, dass er in der Nacht gegenüber seiner Bekannten sexuell übergriffig geworden sei. Mehr sagen sie ihm nicht.

Was genau ist passiert? Das, sagt Zander, weiß er bis heute nicht. Er habe keine Erinnerung an diese Nacht.

Auch stellt die Betroffene keine Anzeige gegen ihn. Das ist nicht ungewöhnlich, in Deutschland kommt nicht einmal jeder zehnte Sexualdelikt zur Anzeige. Stattdessen vertraut sich die Connewitzerin ihren Freunden an. Einige glauben ihr damals nicht. Andere, die ihr glauben, übernehmen von da an die Kommunikation mit Zander.

Die „ Kiezmiliz “ greift das „Pivo“ an

Dass irgendwann ganz Connewitz über den übergriffigen Barbetreiber spricht, liegt aber weder an ihm, noch an dem Freundeskreis. Es liegt an einer Reihe von Angriffen auf die Kneipe.

In der Adventszeit 2018, wenige Monate nach der Gartenparty, werden nachts die Scheiben des „Pivo“ eingeschlagen und mit Farbe angesprüht. Ein Bekennerschreiben erscheint auf dem linken Online-Portal „indymedia“. Eine Gruppe, die sich „ Kiezmiliz“ nennt, schreibt dort: „In der Nacht zogen wir los, bewaffnet mit Hämmern und Farbe, um verschiedene Aktionen durchzuführen.“

Das „Pivo“, schreiben sie, sei eine „Yuppiekneipe“, die vor allem Kunden „mit einem dickeren Geldbeutel“ anspreche. Die Bar trage dazu bei, dass Connewitz attraktiver für Investoren würde und die Mieten steigen. Von dem sexuellen Übergriff schreiben sie nichts.

Trotzdem stellt sich die Frage: Sind die Angreifer aus der Adventszeit dieselben wie jene, die jetzt „Sexism” auf die Bar sprühen? Stammen sie, vielleicht sogar, aus dem Umfeld der Betroffenen?

Julius Zander glaubt das nicht. Auf Nachfrage sagt er, er sei überzeugt, dass es sich um völlig andere Leute handelt. Auf „indymedia“ wird der Farbangriff sehr kontrovers diskutiert. Eine Kommentatorin vermutet, die „ Kiezmiliz“ würde die Geschichte des sexuellen Übergriffs ausnutzen „um einem unliebsamen Ort zu schaden.“ Den eigentlichen Schaden, schreibt sie, habe nun die betroffene Frau, die mit dem Angriff in Verbindung gebracht würde.

„Ich bin der Täter“

Vielleicht ist auch das der Grund, warum sich die Freunde, denen sich die Frau anvertraut hat, einige Tage später selbst auf „indymedia“ zu Wort meldet. Der Beitrag ist mit „Der Täter bist du!“ überschrieben und richtet sich zum Teil direkt an den Barbetreiber Julius Zander. Fast zwei Jahre nach der Gartenparty macht der Text den Übergriff zum ersten Mal öffentlich.

Die eigentliche Nacht beschreiben die Freunde nur kurz. Danach geht es um das gemeinsame Treffen mit Zander. Bei diesem, schreiben die Freunde, habe er ihnen von einer seltenen Schlafstörung berichtet, unter der er leide. Diese, so habe er es ihnen beschrieben, lasse ihn manchmal schlafwandeln und währenddessen sexuell übergriffig werden.

Die Freunde schreiben, Zander gehe zu leichtfertig mit seiner Krankheit um, sofern diese überhaupt existiere. Und: Er habe sich nicht in Therapie begeben und gefährde daher andere. „Wenn du unter Einfluss von Alkohol und Substanzen zur Gefahr wirst“, schreiben sie, „dann kümmere dich darum, dass das nie wieder passiert.“

Stattdessen habe der Barbesitzer darum gebeten, den Vorfall nicht allen anderen Freunden von der Gartenparty mitzuteilen. Dem seien sie auch nachgekommen. Weiterhin schreiben sie, dass ihre Freundin mitunter „Orte meidet und die Straßenseite wechselt“, um Zander nicht über den Weg zu laufen. Sie sei, mittlerweile, deshalb sogar aus Connewitz weggezogen.

Wochen später antwortet Julius Zander in einem „Statement“, für das er einen eigenen Blog aufgesetzt hat. Er beschreibt die Nacht auf der Gartenparty. Und er erwähnt seine Schlafstörung. „Ich weiß, dass ich ein Problem habe“, schreibt er, „welches darin besteht, dass ich nachts sexuell aktiv werden kann, wenn ich neben einer Person schlafe.“

Dies bedeute, er wolle dann „anfangen zu kuscheln und küssen“. Und: „Wenn man es nicht unterbindet kann es bis zum Geschlechtsverkehr weitergehen“. All das geschehe nicht in seinem Bewusstsein, auch habe er danach keinerlei Erinnerung.

Zander schreibt, dass er seit Jahren von der Schlafstörung wisse, sie nennt sich „Sexsomnia“. Und, dass er sie mittlerweile therapieren lässt. Zum Schluss schreibt er: „Ich bin der Täter“. Er wolle sich seiner Verantwortung stellen. „Und so schwer es fällt, hoffe ich auf eine Chance, mich hier weiter aufhalten und leben zu können.“

„Hat euch die Kiezmiliz kleingekriegt?“

Einen Monat später steht auf den Fenstern des „Pivo“ immer noch „No sexism“. Der Barbetreiber Julius Zander und seine Partnerin erwarten ein Kind.

Auf der Facebookseite seiner Kneipe erscheint ein Post: „Liebe Freunde, dies werden die letzten Tage des Pivo sein.“ Ein paar Mal will er noch öffnen, dann seine Kneipe schließen. Das Pivo soll verkauft werden.

In den Kommentaren unter dem Post schreibt jemand: „Hat euch die Kiezmiliz am Ende kleingekriegt?“

Von Josa Mania-Schlegel