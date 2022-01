Leipzig

Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) werfen auch in diesem Jahr wieder einen Turbo an, um ihre Straßenbahngleise zu sanieren und die Hauptachsen für breitere Fahrzeuge herzurichten: Nachdem im vergangenen Jahr bereits 30 Millionen Euro in das Gleisnetz flossen, wird in diesem Jahr mit einem ähnlichen Volumen gerechnet. 2023 soll es sogar noch heftiger im Gleisnetz zugehen. „Dann werden die Ziele höher gesteckt werden müssen, um die Verkehrswende in Leipzig zu schaffen“, betonte Marc Backhaus von der stadteigenen L-Gruppe, zu der die Verkehrsbetriebe gehören, auf LVZ-Anfrage. Hier die größten Bauvorhaben der LVB in diesem Jahr:

Waldstraße – Baustelle für mehr als ein Jahr

Der grundhafte Ausbau der Waldstraße ist das wohl wichtigste LVB-Projekt. Von Oktober 2022 bis Dezember 2023 will das Unternehmen die Gleise im Abschnitt vom Waldplatz bis zur Primavesistraße grundhaft erneuern – inklusive der Haltestellen Feuerbachstraße und Mückenschlößchen sowie der Gleiskurve, die an der Fregestraße abzweigt und in die Feuerbachstraße führt. Letztere ist ein wichtiger Zubringer für Besucher der Red-Bull-Arena. „Wir wollen die Leistungsfähigkeit der Strecke erhöhen, indem wir sie für 2,40 Meter breite Straßenbahnen herrichten und die DDR-Großverbundplatten ablösen, die dort noch liegen“, skizziert Sprecher Backhaus die Pläne. In der Frege- und Feuerbachstraße würden auch die Fahrbahnen saniert. Zum Projekt gehört außerdem die Erneuerung der Brücke Goyastraße vor dem Auwald. „Die Wasserwerke sanieren im Untergrund ebenfalls ihre Mischwasser-, Regenwasser- und Trinkwasserleitungen.“

Die Feuerbachschleife an der Red-Bull-Arena wird leistungsfähiger gemacht. Es werden nicht nur die Gleise von der Waldstraße über die Frege- bis zur Feuerbachstraße saniert, sondern dort auch der Fahrbahnbelag erneuert. Quelle: André Kempner

Die Anwohner sollen am 10. Februar mit einer digitalen Informationsveranstaltung über die Projektdetails informiert werden. „Es wird in diesem Gebiet Hausaushänge geben, auf denen steht, wie man teilnehmen kann. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und es werden alle eingeladen, die im Baugebiet zwischen Red-Bull-Arena und Emil-Fuchs-Straße wohnen.“

Lesen Sie auch Kommentar: Leipzig braucht kein neues Baustellen-Chaos

Ratzelstraße – komplette Sanierung ab April

Ähnlich umfangreich sind die Arbeiten, die die Leipziger Verkehrsbetriebe und die Leipziger Wasserwerke in der Ratzelstraße planen. Dort sollen von April 2022 bis April 2023 zwischen Diezmannstraße und Schönauer Straße die verschlissenen Gleise und Leitungsstränge grundhaft erneuert werden. In der veranschlagten neunmonatigen Bauzeit – plus vier Monate Winterpause – soll von Hauswand zu Hauswand gebaut werden. Zusätzlich sollen auch noch neue Gehwege, Radfahrstreifen und Stellflächen entstehen. Zugunsten der geplanten Radverkehrsanlagen werden die aktuell vorhandenen 56 Autostellflächen auf 33 verringert. Die Station Herrmann-Meyer-Straße soll als Haltestellenkap mit angehobener Radfahrbahn und vollständiger Barrierefreiheit entstehen.

Auch in der Ratzelstraße sind die Gleise verschlissen. Sie werden bald erneuert. Quelle: André Kempner

Für die Arbeiten muss der Abschnitt in einigen der fünf geplanten Bauphasen zeitweise für den Straßenbahn- und Autoverkehr gesperrt werden. Der Tramverkehr wird für acht Wochen während der Sommerferien unterbrochen und eine Ersatzhaltstelle in der Diezmannstraße eingerichtet. Der Durchgangsverkehr wird voll gesperrt und eine großräumige Umleitung eingerichtet, die landwärts über die Antonien-, Brünner, Lützner und Schönauer Straße führt; stadtwärts über die Ratzel-, Schönauer und Lützner Straße. Der Radverkehr wird über die Nikolai-Rumjanzew-Straße umgeleitet. Auch dort wollen die LVB die Anwohner im Februar über den Bauablauf informieren.

Adler – die zweite Etappe steht an

Im Mai 2022 starten die LVB die zweite – und letzte – Bauetappe zur Modernisierung des Adlers. Nachdem im vergangenen Jahr die Gleise in der östlichen Antonienstraße und die Gleiskurve von der östlichen Antonienstraße in die Dieskaustraße grunderneuert sowie die Haltestelle Adler in der östlichen Antonienstraße barrierefrei ausgebaut worden waren, sind jetzt die Anlagen in der Zschocherschen Straße und in der westlichen Antonienstraße an der Reihe.

Am Adler enden einige Gleise noch im Nirwana. Sie sollen jetzt in einem zweiten Bauabschnitt wieder ins Netz eingebunden werden. Autofahrer und LVB-Fahrgäste müssen deshalb von Mai bis November mit Einschränkungen rechnen. Quelle: André Kempner

Die Wasserwerke sanieren in diesem Bereich zudem ihre Trink- und Abwasserleitungen. Bis November 2022 erneuern die Verkehrsbetriebe anschließend ihre restlichen Gleis- und Fahrleitungsanlagen sowie die Haltestellen. Für ihren Linienverkehr werden wieder Änderungen in den Sommerferien notwendig. Zudem kommt es auch wieder zu Einschränkungen für den Autoverkehr. Die Details des Großprojekts will das Unternehmen im März bekanntgeben.

Von Andreas Tappert