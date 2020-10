Leipzig: Das steht im Geheimvertrag mit dem Freiladebahnhof-Investor

Leipzig

Wie wichtig diese Vereinbarung ist, lässt sich schon an den Vertragsstrafen ablesen. Sollte sich der Investor Imfarr zum Beispiel entschließen, das ganze Gelände vom Eutritzscher Freiladebahnhof in vertragswidriger Form an andere Interessenten zu verkaufen, dann müsste er als Strafe dafür mehr als elf Millionen Euro an die Stadt Leipzig bezahlen. Auch könnte die Kommune dann sofort alle Vereinbarungen kündigen. Sehr wahrscheinlich ist dieses Szenario also nicht.

Offenbar hat das Rathaus einige Lehren gezogen aus einem Debakel im März 2019. Damals verkaufte der Eigentümer CG-Gruppe das 25 Hektar große Areal (für weit über 160 Millionen Euro) an die Imfarr Beteiligungs GmbH aus Wien. Die Stadt zeigte sich dazu überrascht und empört. Vertragsstrafen gab es seinerzeit allerdings noch nicht.

Verspätungen kosten bis zu drei Millionen Euro

Seither ruhte jedoch das Planungsverfahren für Leipzigs größtes Neubauprojekt mit 2200 Wohnungen (davon 30 Prozent mietpreisgebunden bei 6,50 Euro kalt) und vielem anderen mehr. Wie berichtet, wollte die Stadt zunächst eine „umfassende juristische Prüfung“ der Verträge zwischen CG und Imfarr vornehmen. Im Corona-Sommer stand das Milliardenprojekt wiederholt kurz vor dem Abgrund. Erst im August begannen neue Verhandlungen über eine Zusatzvereinbarung zum Städtebaulichen Vertrag. Anders als viele Beobachter vermuteten, stieg am 24. September tatsächlich weißer Rauch über den Verhandlungsführern auf.

Alle Ergebnisse wurden nun in einem unterschriftsreifen Notarvertrag gebündelt. Sofern der Stadtrat dazu seinen Segen gibt, müsste Imfarr binnen drei Monaten einen Zeitplan für die Bauanträge, Baustart und Bauende vorlegen. Dieser würde bei Zustimmung der Stadt verbindlich und für das Reißen einzelner Termine mit Strafen von bis zu drei Millionen Euro belegt. Die Wiener wollen im Sommer 2022 vor Ort Kräne sehen – dabei in den zahlreichen Baufeldern mit verschiedenen Partnern zusammenarbeiten. Die Frist für die Endfertigstellung aller Bereiche beträgt zwölf Jahre ab Rechtskraft eines Bebauungsplans, den die Stadt für sie erstellt.

Stadt kann auch bei Teilverkäufen kündigen

Neu ist unter anderem, dass die Stadt nun auch schon bei einem Weiterverkauf von Teil-Grundstücken oder dazugehörigen Projektgesellschaften alle Vereinbarungen mit Imfarr kündigen kann. Die Strafe beträgt dann bis zu 60 Euro pro Quadratmeter geplanter Geschossflächen im jeweils betroffenen Bereich – maximal 11.154.500 Euro.

Nur noch unter strengen Maßgaben erlaubt wird ein einmaliger Weiterverkauf von Teilflächen, den dazugehörigen Projektgesellschaften oder von Unternehmensanteilen an der Imfarr-Tochter Leipzig 416 GmbH, der das riesige Gelände gehört. Die Mutter muss sie per Patronatserklärung mit genug Geld ausstatten, millionenschwere Sicherheiten an die Stadt Leipzig leisten und als Gesamtverantwortliche in jedem Fall für die Umsetzung sämtlicher Bau- und Grünpläne bürgen.

Große Gebäude – wie bei Meyerschen Häusern

Dazu gehört beispielsweise eine Zahlung von neun Millionen Euro an die Stadt – als „gebietsinduzierter Anteil“ der Baukosten für die Grundschule und zwei Kitas. Hier geht es um die Kinder der etwa 3700 Bewohner in dem neuen Viertel.

Die Flächen für die Kitas, vierzügige Grund- und fünfzügige Oberschule, zwei Turnhallen und einen Sportpark werden für 135 Euro pro Quadratmeter an die Stadt übertragen, die Flächen für eine Kultur-Meile (samt grundsaniertem Ladeschuppen und Lokschuppen) für 150 Euro. Über fünf Hektar „altlastenfrei“ geschenkt bekommt die Kommune bei den Grünflächen, gleiches gilt für alle Verkehrswege.

Der Investor finanziert auch den Bau einer Kreuzung an der Berliner Straße mit. Entstehen solle ein „ökologisches Vorzeigequartier“ mit „großen Häusern – im Sinne der Meyer’schen Häuser in Eutritzsch“. Zwei Baufelder sind reserviert für „Modelle zu genossenschaftlichen Bau-, Wohn- und Arbeitsformen“.

