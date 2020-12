Leipzig

Es kann ganz schnell gehen: ein positiver Corona-Test oder Kontakt mit einem Infizierten. Wer jetzt in Isolation oder Quarantäne geschickt wird, ist auf Hilfe angewiesen: Behördengänge, den Hund ausführen, einkaufen – das alles ist plötzlich nicht mehr erlaubt. Die gemeinnützige Organisation Denkmalsozial aus Connewitz koordiniert seit Oktober Ehrenamtliche, die in solchen Situationen helfen. Bereits im Frühjahr hatte das Team Unterstützung angeboten – zusätzlich zu seiner Nachbarschaftshilfe und zur Alltagsbegleitung. Im Herbst kam die offizielle Anfrage vom Gesundheitsamt nach Unterstützung und die Frage, ob die Behörde an das Denkmalsozial-Team verweisen kann.

Viele Ehrenamtliche bieten Hilfe an

„Wir bekommen regelmäßig Anfragen von Leuten, die mithelfen wollen“, erzählt Mitarbeiterin Johanna Trinkerl. „Es sind ganz verschiedene Menschen – jüngere und ältere. Manche haben ein Auto und können zum Beispiel einen Wocheneinkauf erledigen“, sagt die 24-Jährige. Die Corona-Helfer betreuen auch Haustiere, machen Botengänge zur Apotheke oder zu Ämtern, bieten Telefongespräche gegen die Einsamkeit an. Das Team von Denkmalsozial verbindet Hilfesuchende mit den Helfern.

Die gemeinnützige Organisation Denkmalsozial in Connewitz bietet Unterstützung für Personen an, die sich in Isolation oder Quarantäne befinden. Im Team sind Judith Kurtzke, Toralf Zinner, Johanna Trinkerl, Martin Flach, Kim Schmidt, Alejandro Pineda und Falk Buchheim (v.l.). Quelle: André Kempner

Angebot noch wenig bekannt

„Momentan haben wir das Problem, dass zu wenige unsere Hilfe in Anspruch nehmen“, erzählt Johanna Trinkerl. Das Gesundheitsamt weist immer wieder auf die gemeinnützige Organisation Denkmalsozial hin. Trinkerl vermutet, dass in den meisten Fällen doch Familienmitglieder, Freunde oder Kollegen einspringen.

Für die Hilfe gelten klare Regeln: „Einen direkten Kontakt müssen wir vermeiden. Helfer und Quarantäne-Person sprechen sich genau ab.“ Der Einkaufskorb darf nicht direkt übergeben, sondern muss vor der Wohnungstür abgestellt werden. Der Helfer bekommt das Geld für seine Ausgaben in einem Umschlag oder per Überweisung. Das Team freut sich über die große Resonanz der Engagierten und dass die Unterstützung so gut funktioniert. „Wir hoffen aber, dass noch mehr Menschen, die unsere Hilfe benötigen, unser Angebot annehmen.“

Von Kathleen Retzar