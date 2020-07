Leipzig

Die „ Weltfrieden“ ist ein Stück Leipziger Stadtgeschichte: Nahezu jeder, der in den 1960er- und 1970er-Jahren in Leipzig geboren wurde, kennt den kleinen Ausflugsdampfer. Denn zu DDR-Zeiten war er Teil eines Paradieses am Auensee: Kinder konnten dort mit der „Pioniereisenbahn“ fahren, auf dem Dampfer „ Weltfrieden“ über den See schippern, im Haus Auensee Veranstaltungen besuchen und natürlich baden gehen. „Damals gab es die Seen rund um Leipzig noch nicht“, erzählt Martin Schulte, der heute mit der„ Weltfrieden“ auf dem Karl-Heine-Kanal und der Weißen Elster unterwegs ist.



Als Küstenwachboot „Wiking“ im Krieg

Zu DDR-Zeiten kannte kaum jemand die Geschichte des kleinen Schiffchens, das auf dem Auensee für den Weltfrieden warb. Und die wenigen, die im Bilde waren, hielten den Mund. So erfuhr in Leipzig praktisch niemand, dass der 10,80 Meter lange und 2,30 Meter breite Kahn in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs als Küstenwachboot „Wiking“ in einer Werft in Parchim an der Elde in Mecklenburg vom Stapel lief und anschließend auf der Ostsee patrouillierte.

Um 1958 gelangte das Boot auf verschlungenen Wegen auf den Auensee, wo es damals einen „Lunapark“ mit einem privaten Betreiber gab. Augenzeugen berichteten, der ganze zwölf Hektar große See sei in Bewegung geraten, wenn die schweren Dieselmotoren des Kriegsschiffes angeworfen wurden.

Ein Junkers-Motor wird eingebaut

Etwa um 1960 erhielt die für den Auensee völlig übermotorisierte „ Weltfrieden“ einen verträglicheren Antrieb: Es wurde ein Junkers-Motor aufgetrieben, der damals in Chemnitz in Lizenz gebaut wurde. „Das war ein Gegenkolben-Zweitakt-Dieselmotor mit 10 PS, der einen Liter Dieseltreibstoff in der Stunde verbraucht hat“, berichtet Martin Schulte. „Aber er war unglaublich robust und extrem langlebig.“

Zu diesem Zeitpunkt war der Auensee in die Zuständigkeit des VEB städtische Bäder-Betriebe übergegangen, der mit dem Ausflugsbetrieb nur Verluste machte. Deshalb wurde der Fahrgastbetrieb nach der Friedlichen Revolution eingestellt und sogar die Verschrottung der „ Weltfrieden“ erwogen. An dem Schiffchen hatte auch der Zahn der Zeit genagt: Sein Stahlrumpf hatte nicht mehr die geforderte Mindeststärke von drei Millimetern. Das Schiff war deshalb ein dreiviertel Jahr lang am Auensee aufgebockt und schließlich von der Stadt für 250 D-Mark an ein Ehepaar aus Brandenburg veräußert worden.

1996 schien das Aus für die „Weltfrieden" besiegelt: Sie war in Polkenberg zerlegt worden und niemand hatte Geld für den Wiederaufbau.

Schiffbruch in Polkenberg

Aber auch die neuen Eigner entdeckten bald, dass sie der Reparaturaufwand überforderte. Deshalb gaben sie die „ Weltfrieden“ wieder zurück, als sich in Leipzig der Förderverein „Auensee-Lunapark“ gründete und sich die Rettung des Ausflugsdampfers auf die Fahne schrieb. „Das Schiff ist ein Stück Leipzig geworden und muss den Leipzigern erhalten werden“, glaubten damals die im Förderverein zusammengekommenen Wirtschafts- und Privatleute. Sie ließen das Schiff nach Polkenberg bei Leisnig verfrachten, wo es überholt werden sollte. Mehrere Sponsoren stellten in Aussicht, die für eine Reparatur benötigten Gelder bereitzustellen – es schien nur eine Frage von Wochen zu sein, bis die frisch renovierte „ Weltfrieden“ wieder auf dem Auensee schippert.

Doch es kam anders: Die Kosten und die neuen Betriebsvorschriften warfen alle Kalkulationen über den Haufen. Selbst der Betrieb des „Lunaparks“ am Auensee war in der neuen Marktwirtschaft nicht möglich – das Gewässer war zu klein und hatte ringsum viel zu wenige Parkplätze. Doch die MS „ Weltfrieden“ war bereits in Polkenberg zerlegt worden und allein dafür eine ersten Rechnung von 4000 Euro aufgelaufen – und im Verein wusste niemand, wie sie bezahlt werden sollte. Die meisten Mitglieder warfen das Handtuch.

Das Leipziger Traditionsschiff „Weltfrieden" kehrte 1998 wieder zurück nach Leipzig – allerdings auf den Karl-Heine-Kanal.

Neues Leben auf dem Karl-Heine-Kanal

In dieser Zeit stieß der Leipziger Bauingenieur Martin Schulte zu den Fans der „ Weltfrieden“ und entschied sich, gemeinsam mit dem damaligen Vereinsvorsitzenden Erich Liebisch das Schiff zu kaufen. Beide griffen tief in ihre privaten Taschen, lösten die Einzelteile aus und ließen sie mit einem Tieflader nach Dresden-Laubegast fahren, um sie wieder zu einem fahrtüchtigen Dampfer zusammensetzen zu lassen. Stattliche 45 000 D-Mark mussten die beiden dafür aufbringen, aber zu Pfingsten 1998 war die „ Weltfrieden“ wieder in Leipzig im Wasser – allerdings nicht mehr auf dem Auensee, sondern auf dem Karl-Heine-Kanal.

„Damals waren wir neben Herolds die ersten, die auf dem Karl-Heine-Kanal Fahrten anboten“, erinnerte sich Schulte. „Ich stand vorn im Boot und habe die Wassertiefe gemessen. Wir hatten ja keine Ahnung.“ Zum Glück war immer genug Wasser unter dem Kiel – und der unverwüstliche Junkers-Motor hielt auch durch. „Sein Sound war faszinierend“, erinnert sich der Lindenauer. „Wenn er langsam lief, war ein blub, blub, blub zu hören.“

Die Schiffseigner Erich Liebisch (l.) und Martin Schulte starteten 1998 zur Jungfernfahrt auf dem Karl-Heine-Kanal.

Ein Elektromotor wird eingebaut

Um die Kosten niedrig zu halten, werden die Fahrten seitdem nicht mehr täglich angeboten, sondern nur noch an den Wochenenden. Dann setzt sich Bauingenieur Schulte nebenberuflich an das Steuer und chauffiert die bis zu 25 Fahrgäste selber – jeweils fünfmal am Samstag und fünfmal am Sonntag, mittlerweile seit 22 Jahren. Denn vielen Fans der „ Weltfrieden“, von denen nicht wenige schon als Kind mit ihr unterwegs waren, halten dem Schiff immer noch die Treue.

Allerdings stellte sich bald heraus, dass die Abgase des Dieselmotors das Fahrerlebnis deutlich trübten. Ab und an waren auch Ölflecke im Wasser zu sehen. Die Schiffseigner beschlossen deshalb im Jahr 2006, den Zweitakter durch einen Elektromotor zu ersetzen – lange bevor dies in Leipzig Pflicht wurde.

Vom Wasser lässt sich Leipzig völlig neu erkunden: Hier der Durchblick von der König-Albert-Brücke zur Philippuskirche und zur Aurelienbrücke.

Große Pläne für ein kleines Schiff

Im Jahr 2007 wurde deshalb für rund 7000 Euro in Österreich ein 48-Volt-Elektromotor gekauft und selber eingebaut – mit Hilfe von Freunden in einer Halle des Leipziger Kirow-Werks, die damals unentgeltlich genutzt werden konnte. Angetrieben wird der Motor bis heute von zwei Akkus, die zusammen stattliche 600 Kilogramm wiegen. „Jetzt hört man nur noch ein leises Summen“, meint Schulte. „Aber nur, wenn man genau hinhört.“

Zuvor war auch ein Wasserstoffantrieb für die „ Weltfrieden“ im Gespräch gewesen. „Das ganze Unterschiff hätte mit Technik vollgebaut werden müssen“, schildert der Eigner das Unterfangen. „Der Antrieb hätte mehrere Hunderttausend Euro gekostet. Und wir hätten uns mit dieser Anschaffung selber enteignet.“

Die Fahrt in Richtung Könneritzbrücke, vorbei an den umgenutzten Buntgarnwerken an der Nonnenstraße (links) und Holbeinstraße (rechts).

Die Weiße Elster wird angesteuert

Seit die Plagwitzer Brücke angehoben wurde, gleitet die „ Weltfrieden“ sogar in die Weiße Elster bis zum Palmengartenwehr – eine Fahrt dauert dadurch jetzt 80 Minuten. Wegen der geringen Tiefe der Nonnenbrücke musste allerdings das Führerhaus abmontiert werden. „Für mich steht der Erhalt des Kahns im Mittelpunkt“, meint der Lindenauer Schulte, der seit dem Jahr 2000 alleiniger Eigner des kleinen Schiffes ist. „Wenn man einmal in jeden seiner Winkel gekrochen ist, kann man schlecht wieder loslassen.“

Langweilig werden dem inzwischen 54-Jährigen die Touren bei nur fünf Stundenkilometern nicht. Denn er fährt nicht nur, sondern erzählt seinen Fahrgästen auch Geschichten, zum Beispiel über die Geologie des Karl-Heine-Kanals, über Sachsens einstigen König Johann, über Nutrias oder die Blüten der Teichmummel. „Vom Wasser bekommt man einen ganz anderen Blick auf Leipzig“, schwärmt er. „Und es beflügelt, anderen eine Freude zu machen.“

Fahrt unter der neuen Plagwitzer Brücke: Weil die kürzlich fertiggestellte Brücke höher über dem Wasser verläuft als die Vorgängerkonstruktion, fährt die „Weltfrieden" jetzt sogar in die Weiße Elster und zum Palmengartenwehr.

„Selbstaufopferung gehört dazu“

Und wie lange wird die „ Weltfrieden“ noch durch Leipzig schippern? „Ich denke jetzt immer nur noch in Zulassungszeiten“, antwortet Schulte. Alle zwei Jahre müsse die Restdicke des Rumpfes per Ultraschall überprüft werden – wenn sie unter die kritische Drei-Millimeter-Marke sinkt, ist eine teure Reparatur fällig. Alle vier Jahre muss auch eine offizielle Fahrtenuntersuchung durch einen Schiffssachverständigen überstanden werden.

Dem Eigner ist bewusst, dass es schwierig werden könnte, die „ Weltfrieden“ ohne ihn zu betreiben. „Man kann dieses Schiff nicht unter rein wirtschaftlichen Aspekten betreiben“, sagt er. Dafür seien der Wartungsaufwand zu hoch und die Fahrgeldeinnahmen zu gering. „Deshalb wäre es wohl am besten, wenn sich irgendwann einmal ein Verein fände, der die , Weltfrieden’ betreibt“, denkt er laut nach. „Eine gewisse Bereitschaft zur Selbstaufopferung gehört schon dazu.“

Ein ungewöhnlicher Anblick: die Neubauten in der Nonnenstraße 19 vom Wasser gesehen.

Winterschlaf in Lindenau

Im November wird die sieben Tonnen schwere „ Weltfrieden“ wieder im Lindenauer Hafen von einem Kran aus dem Wasser gehoben und dort in ein Winterquartier gebracht, wo sie bis Ende März bleibt. Anschließend wird sie wieder ins Hafenbecken gehievt und wartet dann am Stelzenhaus erneut eine Saison lang auf möglichst viele Fahrgäste.

Die „ Weltfrieden“ startet jeden Sonnabend und Sonntag am Stelzenhaus. Abgefahren wird wegen Corona derzeit nur um 11 und 15.30 Uhr. Für Erwachsene kostet eine Fahrt sieben Euro, für Kinder ab sechs Jahren zwei Euro. Wer sich einen Platz reservieren will, kann dies unter Telefon 01525 33 630 58 tun.

Von Andreas Tappert