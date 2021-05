Leipzig

Leipzigs Gastronomen dürfen ab Freitag wieder ihre Freisitze, Terrassen und Biergärten öffnen. Fast sechseinhalb Monate nach der Schließung aller Lokale ist Leipzig die erste Stadt in Sachsen, in der Corona-Lockerungen in der Außengastronomie erlaubt werden. Grundlage für die Öffnung ist die stabile Sieben-Tage-Inzidenz unter 100.

Nicht alle Wirte wollen jedoch mitmachen – auch mit Blick auf die Wetter-Aussichten. Manche Lokale haben angekündigt, ihre Tische noch drin zu lassen. Andere wollen mit der Eröffnung noch etwas warten.

Diese Regeln gelten beim Biergarten-Besuch

Wichtig zu wissen: Für einen Besuch sind Voranmeldung und Kontakterfassung notwendig. Wenn mehr als ein Hausstand an einem Tisch zusammensitzt, müssen die Gäste zudem einen Testnachweis aus einem Testzentrum mitbringen oder sich vor Ort unter Aufsicht selbst testen. Doppelt geimpfte und genesene Personen sind von der Testpflicht ausgeschlossen. (Hier kann man sich in Leipzig gratis testen lasen)

Wann welche Restaurants, Kneipen und Cafés öffnen, zeigt unser Überblick (Stand: 13. Mai). Bei der Auswahl beziehen wir uns auf die eigenen Angaben der Lokale – sie sind daher ohne Gewähr. Sie kennen oder betreiben ein Restaurant, das ebenfalls öffnet? Dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail mit Kontaktinformation und Öffnungstermin an gastro@lvz.de.

Diese Lokale öffnen am Freitag wieder:

Andria

Barfusz

Bellini‘s

Café Central

Cantona

Doktor Bersi

Dr. Hops

Fürst

Glashaus im Clara-Zetkin-Park

Gosenschenke „Ohne Bedenken“

Hafenbar

Jamboree

JaNi´s American Diner

Kildare Pub

Maex (Pivo-Nachfolger, Neueröffnung)

McCormacks

Mein Liebes Frollein

Micello‘s

Milchbar Pinguin

Mückenschlösschen

Oskar

Pata Negra

Peter K.

Pilot

Soltmann (Neueröffnung)

Spizz

Substanz

Superfoodz

Tankbar

Waldfrieden

Wenzel Prager Bierstuben

Diese Lokale wollen später öffnen:

Bayerischer Bahnhof (20. Mai)

Barcelona (Juni)

Café Bubu (Termin noch offen)

Campus (18. Mai)

Fela (Termin noch offen)

Felsenkeller (15. Mai)

Genussreich (19. Mai)

Green Spul (Ende Mai)

Kaiserbad (15. Mai)

Killiwilly (15. Mai)

La Boum (15. Mai)

Luise (15. Mai)

Madrid Café (18. Mai)

Michaelis (17. Mai)

Musikpavillon (Termin noch offen)

NiMo Café (Termin noch offen)

Obenauf Kaffeemanufaktur (15. Mai)

Patio del Sol (Ende Mai)

süß + salzig (15. Mai)

Volkshaus (15. Mai)

Weinstock (1. Juni)

Zum Pferdestall (21. Mai)

Zum Wilden Heinz (21. Mai)

Von Robert Nößler