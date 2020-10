Leipzig

Am 31. Oktober ist Reformationstag – die meisten Läden in Sachsen sind an diesem Feiertag geschlossen. Dieses Jahr fällt der Reformationstag auf einen Sonnabend. Ein Tag, an dem man eigentlich noch ein paar Besorgungen fürs Wochenende macht. Welche Lebensmittelgeschäfte am Reformationstag geöffnet sind, zeigt unser Überblick.

Leipzig Zentrum

Kiosk1, Peterssteinweg 1, 04107 Leipzig: 12-22 Uhr

REWE To Go bei Aral, Marschnerstraße 50, 04109 Leipzig: 0-24 Uhr

Aldi, Hbf Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 12-18 Uhr

Spar express, Hbf Willy-Brandt-Platz 5, 04109 Leipzig: 9-22 Uhr

dm Drogerie Markt, Hbf Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig: 10-20 Uhr

Rossmann, Hbf Willy-Brandt-Platz 5, 04109 Leipzig: 10-20 Uhr

Späti am Rossplatz, Leplaystraße 3, 04317 Leipzig: 12-23 Uhr

Leipziger Norden

REWE To Go bei Aral, Max Liebermann-Straße 101, 04157 Leipzig: 0-24 Uhr

ahoi Gohlis, Landsberger Straße 3, 04157 Leipzig: 15-22 Uhr

Leipziger Westen

Löwen-Tanke, Jahnallee 11, 04109 Leipzig:15-23 Uhr

REWE To Go bei Aral, Merseburger Straße 111, 04177 Leipzig: 0-24 Uhr

ahoi Lindenau, Merseburger Straße 38B, 04177 Leipzig: 11-23 Uhr

ahoi Alt-Lindenau, Merseburger Straße 103, 04177 Leipzig: 15-23 Uhr

Die Schatzinsel, Forststraße 7, 04229 Leipzig: 9-23 Uhr

Mehr zum Thema: Diese Leipziger Bäcker haben am Reformationstag geöffnet

Leipziger Süden

Ted’s Späti 2, Sebastian-Bach-Straße 31, 04109 Leipzig:11-23 Uhr

Tante Emmas Lädchen, Kochstraße 35, 04275 Leipzig: 8-22 Uhr

ahoi Südvorstadt, Schenkendorfstraße 45a, 04275 Leipzig: 8-23 Uhr

REWE To Go bei Aral, An der Tabaksmühle, 04277 Leipzig:0-24 Uhr

Leipziger Osten

Sprutzbude, Holsteinstraße 15, 04317 Leipzig: 12-22 Uhr

Ted’s Späti, Prager Str. 49, 04317 Leipzig: 11-23 Uhr

Kiezkontor, Zweinaundorfer Str. 1, 04318 Leipzig: 10-23 Uhr

REWE To Go bei Aral, Leipziger Straße 129, 04425 Taucha: 0-24 Uhr

Von LVZ