Leipzig

Einer der vielen Vorteile, wenn man in einer größeren Stadt lebt, ist es, dass viele Waren auch an Sonn- und Feiertagen erhältlich sind. Wer bis Gründonnerstag noch nicht alles besorgt oder die Öffnungszeiten der Geschäfte falsch eingeschätzt hat, wird auf dem Hauptbahnhof fündig. Auch an Tankstellen und in den vielen Spätis können Leipziger zu Ostern Konserven, Tiefkühl-Produkte, Brot, Getränke, Toilettenpapier und Co. shoppen. Hier eine Auswahl:

Karfreitag, 2. April 2021

REWE To Go Aral Tankstelle, An der Tabaksmühle, 04277 Leipzig, 0-24 Uhr

REWE To Go Aral Tankstelle, Max-Liebermann-Straße 101, 04157 Leipzig: 0-24 Uhr

REWE To Go Aral Tankstelle, Marschnerstraße 50, 04109 Leipzig: 0-24 Uhr

REWE To Go Aral Tankstelle, Merseburger Straße 111, 04177 Leipzig: 0-24 Uhr

ahoi Südvorstadt, Schenkendorfstraße 45a, 04275 Leipzig: 8-23 Uhr

ahoi Lindenau, Merseburger Straße 38B, 04177 Leipzig: 11-24 Uhr

ahoi Gohlis, Landsberger Straße 3, 04157 Leipzig: 15-22 Uhr

ahoi Alt-Lindenau, Merseburger Straße 103, 04177 Leipzig: 10-22 Uhr

Löwen-Tanke, Jahnallee 11, 04109 Leipzig: 10-18 Uhr

Speisekammer, Holbeinstraße 19, 04229 Leipzig: 10-23 Uhr

Ted‘s Späti, Prager Straße 49, 04317 Leipzig: 11-22 Uhr

Ted‘s Späti 2, Sebastian-Bach-Straße 31, 04109 Leipzig: 13-22 Uhr

Späti 29, Schnorrstraße 3B, 04229 Leipzig: 16-22 Uhr

Nachtigall, Neustädter Straße 13, 04315 Leipzig: ab 15 Uhr

Die Schatzinsel, Forststraße 7, 04229 Leipzig, 9-22 Uhr

DM-Drogeriemarkt Hauptbahnhof Leipzig, Willy Brandt Platz 7, 04109 Leipzig: 10-20 Uhr

Rossmann Hauptbahnhof Leipzig, Willy Brandt Platz 7, 04109 Leipzig: 10-20 Uhr

Ostersonntag, 4. April 2021

REWE To Go Aral Tankstelle, An der Tabaksmühle, 04277 Leipzig: 0-24 Uhr

REWE To Go Aral Tankstelle, Max-Liebermann-Straße 101, 04157 Leipzig: 0-24 Uhr

REWE To Go Aral Tankstelle, Marschnerstraße 50, 04109 Leipzig: 0-24 Uhr

REWE To Go Aral Tankstelle, Merseburger Straße 111, 04177 Leipzig: 0-24 Uhr

ahoi Südvorstadt, Schenkendorfstraße 45a, 04275 Leipzig: 8-23 Uhr

ahoi Lindenau, Merseburger Straße 38B, 04177 Leipzig: 11-24 Uhr

ahoi Gohlis, Landsberger Straße 3, 04157 Leipzig: 11-22 Uhr

ahoi Alt-Lindenau, Merseburger Straße 103, 04177 Leipzig: 10-22 Uhr

Löwen-Tanke, Jahnallee 11, 04109 Leipzig: 10-18 Uhr

Speisekammer, Holbeinstraße 19, 04229 Leipzig: 10-23 Uhr

Ted‘s Späti, Prager Straße 49, 04317 Leipzig: 11-22 Uhr

Ted‘s Späti 2, Sebastian-Bach-Straße 31, 04109 Leipzig: 11-22 Uhr

Späti 29, Schnorrstraße 3B, 04229 Leipzig: 16-22 Uhr

Nachtigall, Neustädter Straße 13, 04315 Leipzig: ab 15 Uhr

Die Schatzinsel, Forststraße 7, 04229 Leipzig, 9-22 Uhr

DM-Drogeriemarkt Hauptbahnhof Leipzig, Willy Brandt Platz 7, 04109 Leipzig: 10-20 Uhr

Rossmann Hauptbahnhof Leipzig, Willy Brandt Platz 7, 04109 Leipzig: 9.30-20 Uhr

REWE Hauptbahnhof Leipzig, Willy Brandt Platz 7, 04109 Leipzig: 12-18 Uhr

Aldi Hauptbahnhof Leipzig, Willy Brandt Platz 7, 04109 Leipzig: 12-18 Uhr

Ostermontag, 5. April 2021

REWE To Go Aral Tankstelle, An der Tabaksmühle, 04277 Leipzig: 0-24 Uhr

REWE To Go Aral Tankstelle, Max-Liebermann-Straße 101, 04157 Leipzig: 0-24 Uhr

REWE To Go Aral Tankstelle, Marschnerstraße 50, 04109 Leipzig: 0-24 Uhr

REWE To Go Aral Tankstelle, Merseburger Straße 111, 04177 Leipzig: 0-24 Uhr

ahoi Südvorstadt, Schenkendorfstraße 45a, 04275 Leipzig: 8-22 Uhr

ahoi Lindenau, Merseburger Straße 38B, 04177 Leipzig: 11-24 Uhr

ahoi Gohlis, Landsberger Straße 3, 04157 Leipzig: 11-22 Uhr

ahoi Alt-Lindenau, Merseburger Straße 103, 04177 Leipzig: 10-22 Uhr

Löwen-Tanke, Jahnallee 11, 04109 Leipzig: 10-18 Uhr

Ted‘s Späti, Prager Straße 49, 04317 Leipzig: 14-22 Uhr

Ted‘s Späti 2, Sebastian-Bach-Straße 31, 04109 Leipzig: 13-22 Uhr

Späti 29, Schnorrstraße 3B, 04229 Leipzig: 16-22 Uhr

Die Schatzinsel, Forststraße 7, 04229 Leipzig, 9-22 Uhr

DM-Drogeriemarkt Hauptbahnhof Leipzig, Willy Brandt Platz 7, 04109 Leipzig: 10-20 Uhr

Rossmann Hauptbahnhof Leipzig, Willy Brandt Platz 7, 04109 Leipzig: 10-20 Uhr

Von LVZ