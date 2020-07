Leipzig: Diesen Orten drohen bei extremen Regenfällen Überschwemmungen

Leipzig

Praktisches Tool zur Risikoeinschätzung bei Unwettern: Seit Montag steht Leipziger Bürgern online eine Starkregen-Gefahrenkarte zur Verfügung. Mit Hilfe von Simulationen zeige diese, welche Stadtgebiete bei starken Regenfällen von Überflutungen betroffen sind, wie der technische Geschäftsführer der Leipziger Wasserwerke, Ulrich Meyer, am Montag bei der Präsentation des Projekts mitteilte. Solche Informationen seien beispielsweise beim Hausbau oder bei Sanierungsarbeiten wichtig. Die digitale Gefahrenkarte ist unter www.leipzig.de/starkregen abrufbar.

Peter Wasem (Leiter des Umweltamtes der Stadt Leipzig), Michael Jana (Leiter des Verkehrs- und Tiefbauamtes der Stadt Leipzig) und Ulrich Meyer (Technischer Geschäftsführer der Leipziger Wasserwerke) präsentieren die Starkregen-Gefahrenkarte. Quelle: Lisa Konstaninidis

Entwickelt wurde das digitale Angebot von der Stadt, den Wasserwerken sowie dem Institut für Wasserbau und Siedlungswasserwirtschaft der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig. Die Idee hinter dem Projekt: Die Karte soll Leipzigern dabei helfen, das Risiko für einen Schaden durch ungewöhnlich starke Regenfälle einzuschätzen und eigene Schutzmaßnahmen in Betracht zu ziehen, erklärte der Leiter des Verkehrs- und Tiefbauamtes, Michael Jana. Und es gibt immer mehr solcher Starkregen-Ereignisse, wie Umweltschutzamt-Leiter Peter Wasem betonte. Ungewöhnlich starke Niederschläge treten demnach nicht nur in immer kürzeren Zeitabständen auf, sondern gewinnen auch an Intensität.

Gezielt nach Starkregen-Gefahr suchen

Wer die Starkregen-Gefahrenkarte online nutzt, kann über ein Suchfeld gezielt nach einer Adresse suchen und sich drei Regen-Szenarien simulieren lassen, nämlich intensiven, außergewöhnlichen oder extremen Regen. Eine Legende erklärt die möglichen Ergebnisse, die farblich dargestellt werden. Bleibt die Karte weiß, besteht eine geringe Überschwemmungsgefahr. Färbt sich der gewählte Bereich blau, spricht das für eine große Hochwassergefahr. Bei lila Ergebnissen ist Vorsicht geboten – es drohen extreme Überschwemmungen. Grundstücksbesitzer können zudem über einen Button der Karte detailliertere Informationen bei den Wasserwerken beantragen.

Dass starke Regenfälle bestimmte Stadtgebiete besonders bedrohen würden, lasse sich so nicht sagen, beruhigte Wasserwerke-Chef Meyer. Stellen, an denen bei starken Regenfällen Überschwemmungen drohen, verteilten sich über das gesamte Stadtgebiet. Besonders Senken und tieferliegende Gegenden seien eher von Hochwasser bedroht, so Meyer.

Starkregen-Schutz ist Gemeinschaftsaufgabe

„Die wassersensible Stadtentwicklung ist ein wichtiger Baustein im Umgang mit den aktuellen Klimaentwicklungen“, fügte Wasem hinzu. Flächen in der Stadt, die Niederschläge zurückhalten oder zur Verdunstung und Versickerung beitragen können, seien durch entsprechende Planung in der Lage, das Risiko von Überflutungen zu reduzieren. Der Schutz vor Überflutungen durch außergewöhnliche Regenfälle sei zudem eine „Gemeinschaftsaufgabe“, an der neben den Kommunen auch die Bürger mitwirken müssten. Wie genau Häuser und Grundstücke vor Überflutungen geschützt werden können, darüber informiert ganz konkret auch das Bildungs- und Demonstrationszentrum Dezentrale Infrastruktur in Leipzig.

Von Lisa Konstantinidis