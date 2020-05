Corona-Pause beendet: Dreharbeiten für „In aller Freundschaft“ gehen weiter

Leipzig

Nach sechswöchiger Zwangspause sind die Dreharbeiten für „In aller Freundschaft“ in der Leipziger Media City wieder angelaufen. Sie unterliegen strengen Sicherheits- und Hygieneregeln. Auf Szenen mit enger körperlicher Nähe wird verzichtet. MDR-Fernsehfilm-Chefin Jana Brandt: „Die neue Wirklichkeit erfordert eine neue Bildsprache. Diese entwickeln wir gerade. Szenen wurden überdacht und Drehbücher umgearbeitet.“

Ungewohnte körperliche Abstände

Die Schauspielerinnen und Schauspieler werden von der Maskenbildnerin mit Handschuhen, Schutzbrille oder Visier und Mundschutz geschminkt. Oder sie erledigen dies mit Sicherheitsabstand unter Anleitung der Maskenbildnerin selbst. Die Utensilien dafür werden entsprechend personalisiert. Schauspielerin Alexa Maria Surholt, die in der Serie die Verwaltungschefin der Sachsenklinik spielt: „Wir sind alle in großer Aufmerksamkeit, in Achtsamkeit miteinander und man hat natürlich ungewohnte körperliche Abstände. Wir sind sehr fokussiert auf die Arbeit, weil natürlich alles etwas komplizierter ist und länger dauert.“

Thomas Rühmann mit Visier bei der Textprobe. Beim Dreh nimmt er das Visier ab. Quelle: MDR/Saxonia Media/ Rudolf Wernicke

Die neuen Folgen, die jetzt produziert werden, sind ab 25. August in der ARD zu sehen. Als letzte Folge vor der Corona-Pause wurde die 900. Jubiläumsfolge fertig, die am 16. Juni ausgestrahlt wird. Unterdessen haben zwei Schauspieler ihren runden Geburtstag begangen: Rolf Becker ist im März 85 Jahre alt geworden und Thomas Rühmann wurde am 11. Mai 65 Jahre alt.

Drei weitere Staffeln geplant

Die Wiederaufnahme der Dreharbeiten von „In aller Freundschaft“ in Leipzig, wie auch vom Ableger „Die jungen Ärzte“ in Erfurt, findet in enger Abstimmung mit den Behörden und im Einklang mit den jeweiligen Allgemeinverfügungen statt, teilte der MDR mit. Ein externer Sicherheitsspezialist habe ein Arbeitsschutz- und Hygienepaket für alle Gewerke erarbeitet, die am Dreh beteiligt sind. Handhygiene, Maskenpflicht und Mindestabstand am Set sind die wichtigsten Regeln. Hinter der Kamera herrscht Mund-Nasenschutz-Pflicht. Die Filmproduktionsfirma Saxonia Media hat extra Desinfektionsfachkräfte und Sicherheitsfachkräfte eingestellt und die Position einer Hygienebeauftragten neu geschaffen.

Der MDR-Rundfunkrat hat unterdessen der Fortsetzung der MDR-Erfolgsserie „In aller Freundschaft“ zugestimmt. Ab Herbst 2020 werden drei weitere Staffeln mit insgesamt 126 Folgen produziert und ab Januar 2021 ausgestrahlt.

Von Kerstin Decker