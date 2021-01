Leipzig

Die Idee, die ehemalige Feuerwache in der Gregor-Fuchs-Straße in Anger-Crottendorf zu einem Soziokulturellen Nachbarschaftszentrum umzugestalten, wird schon einige Jahre verfolgt. Ambitionierte Pläne, dem Gebäude neues Leben einzuhauchen, gibt es schon seit Dezember 2015. Damals gründete sich die Interessensgemeinschaft IG Ostwache, die zahlreiche andere Vereine und Initiativen ins Boot holte. Vereine, Werkstätten und Ateliers sollen dort unterkommen. Für Kreatives gibt es ebenso Platz wie für Sport, Kultur und Gastronomie. Es soll Angebote für Kinder, Jugendliche, Familien und vieles mehr geben. Konzepte wurden in mehreren Workshops diskutiert. Bei Festen auf dem Areal erhielten Neugierige einen Vorgeschmack auf die künftige Nutzung. Nun bekommt das Projekt neuen Schwung. Der Stadtrat hat auf Initiative der Bündnisgrünen beschlossen, das Projekt zügig anzugehen, stellt sogar 500 000 Euro bereit und will Fördermittel einwerben. Allerdings: Eine Direktvergabe an den Verein Ostwache, der das Nutzungskonzept vorgelegt hatte, samt „abgesenktem Erbbauzins“, wie von den Grünen favorisiert, fand keine Mehrheit.

Streit über Direkt- oder Konzeptvergabe

„Die Akteure vor Ort haben umfassende Ideen auf den Weg gebracht“, lobte Grünen-Fraktionschef Tobias Peter das bürgerschaftliche Engagement. „Deshalb müssen wir dem Verein Ostwache den Zugang zum Gelände ermöglichen, um mit den Instandhaltungen beginnen zu können.“ Das betrifft vor allem den Brandschutz. Dann sei der Verein schnell startklar. Das Liegenschaftsamt verhandelt bereits mit ihm über eine zeitnahe Zwischennutzung.

Gestritten wurde jedoch, ob der Ostwache-Verein das Gebäude per Direkt- oder Konzeptvergabe erhalten soll. Bei Letzterem muss dieser sich darum bewerben. „Wenn die Stadt ihr Eigentum an einen gemeinnützigen Verein übergibt, ist das eine sehr große Einmaligkeit und führt Begehrlichkeiten herbei“, argumentierte Falk Dossin ( CDU). „Dann melden sich auch andere in anderen Stadtteilen.“ Die CDU wollte daher zunächst prüfen, ob Teile des Grundstücks für kommunale Aufgaben wie eine Kita oder Schule oder auch für eine Nutzung durch städtische Eigenbetriebe notwendig sind.

Stadt plant Grundschule und Wettbewerb für Ensembles

Das plant die Verwaltung ohnehin. Auf dem Areal soll eine Grundschule errichtet werden. Deshalb wird ein städtebaulicher Wettbewerb für die Entwicklung des Gesamtensembles zwischen der Feuerwache Ost und der ehemaligen Karl-Krause-Fabrik initiiert. Der Platz soll als Freifläche entwickelt werden und den Stadtteil mit dem Parkbogen Ost verknüpfen. Grünen-Chef Peter: „Uns schwebt ein lebendiger, vielfältig genutzter, grüner Platz mit hoher Aufenthaltsqualität vor.“

Der CDU-Antrag fiel bei der digitalen Abstimmung durch. Thomas Köhler (Freibeuter) bestand allerdings darauf, den Punkt Direktvergabe separat abzustimmen. Ein anderer Nutzer, der die Zielsetzungen erfüllen kann, sei nicht in Sicht – argumentierten die Grünen. Konzeptvergaben seien allerdings überall dort sinnvoll, wo mehrere Anbieter und Konzepte zu erwarten sind. Bei 35 Nein- und 29 Ja-Stimmen entschied sich die Mehrheit des Stadtrates letztlich gegen eine Direktvergabe an die IG Ostwache.

Von Mathias Orbeck