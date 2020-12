Leipzig

Mehr als 700 Weihnachtsbäume aus der City hat die Stadt am Dienstag verschenkt. An den drei Sammelstellen am Augustusplatz, in der Grimmaischen Straße und auf dem Markt wurden sie ausgegeben.

Viele Leipziger nutzten das Angebot. Annette Niemetz (50) und ihre Tochter Tanja (20) hatten aus der LVZ vom Angebot der Stadt erfahren und waren die ersten am Augustusplatz. Karina Kappaun (39) sah sich mit ihren Töchtern Sophie (5) und Emilia (2) zwischen Gewandhaus und Oper um. „Es ist schon unser zweiter Baum, weil der bereits gekaufte Weihnachten leider nicht mehr erlebt hat“, erzählte die 39-Jährige.

Andrea (65) und Roland (75) Hoffmann sind jedes Jahr dabei; sie sehen in der Zweitverwertung einen nachhaltigen Beitrag in Sachen Umweltschutz. Genauso wie Marian Kania (32), der ebenfalls einem Baum zum zweiten Leben in der heimischen Stube verhilft. Sebastian Möckel (43) kam gleich mit dem Fahrradanhänger. „Eine tolle Idee“, meinte er mit Blick auf das Angebot der Stadt.

