Leipzig

Der Elektronikmarkt Conrad im Leipziger Zentrum schließt im November für immer seine Türen. Das Aus für die Filiale am Neumarkt ist schon seit einigen Monaten bekannt, doch nun steht auch ein Datum fest: der 13. November.

Keine Conrad-Filialen mehr in Sachsen

Das Geschäft in der City war seit 2007 ein Mekka für Tüftler und Bastler. Grund für die Schließung seien wirtschaftliche Erwägungen und standortbedingte Besonderheiten. Auch in der Landeshauptstadt Dresden wird die Filiale am 13. November schließen. Den Sachsen bleibt somit nur der Online-Shop von Conrad.

Bis zum 13. November bleiben beide Filialen wie gewohnt geöffnet. „Vorbeischauen lohnt sich, es gibt immer wieder Sonderpreise auf unterschiedliche Artikel“, erklärt Pressesprecherin Christina Bauroth.

Von Yvonne Schmidt