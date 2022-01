Leipzig

Im Stadtgebiet gibt es einen weiteren öffentlichen Schnellladestandort für Elektroautos: Der Karlsruher Energieriese EnBW hat an der Immobilie seines Partners Deutsche Konsum Reit AG in der Maximilianallee 18-20 zwei Ladepunkte mit einer Leistung von bis zu 150 Kilowatt und den gängigen Anschlüssen eingerichtet. Dort können Autofahrer – je nach Aufnahmeleistung ihres Fahrzeugs - in zehn Minuten Strom für 100 Kilometer Reichweite laden. Wie an allen Ladepunkten der EnBW fließt auch in Leipzig 100 Prozent Ökostrom. Wer dort Strom tanken will, könne in der Ladezeit die zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten und Imbisse vor Ort nutzen, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns.

2500 Standorte bis 2025

EnBW betreibt nach eigenen Angaben das größte Schnellladenetz in Deutschland. Bis 2025 will das Unternehmen deutschlandweit 2500 Schnellladestandorte anbieten. Das wären mehr Standorte, als es bei Deutschlands führenden Mineralölunternehmen jeweils Tankstellen gibt. Ziel sei, „ultraschnelles Laden genau dorthin zu bringen, wo E-Autos dieses benötigen, ob beim Handel, in der Stadt, im Umland oder im Fernverkehrsnetz“, erläutert Timo Sillober, Chief Sales & Operations Officer der EnBW, die Konzernstrategie. Dafür investiere der Energiemulti allein bis 2025 jährlich rund 100 Millionen Euro im Bereich Elektromobilität und nehme im Schnitt jeden Tag einen neuen Schnellladestandort in Betrieb.

Von Andreas Tappert