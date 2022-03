Leipzig

In Sachsen fällt die Maske – ab 3. April besteht keine Pflicht zum Tragen beim Einkaufen mehr. Für den Handel gilt es nun, Stellung zu beziehen: Soll die Maskenpflicht für die Kundschaft trotz hoher Corona-Inzidenz wirklich abgeschafft werden? Rein rechtlich hätten Unternehmen gemäß ihres Hausrechts die Möglichkeit, das Maskentragen weiter vorzuschreiben. Und was ist mit den Mitarbeitern?

Globus, Konsum, Norma und Kaufland wollen keine Maskenpflicht verhängen

Eine Umfrage der LVZ zeigt, dass große Einzelhändler diese Möglichkeit ungenutzt lassen wollen. „Wenn die Maskenpflicht fällt, fällt diese auch in unseren Markthallen weg“, sagte Jens-Uwe Mätzig, Vertriebsleiter Region Ost von der Einkaufskette Globus, der LVZ. Mitarbeitern und Kunden stehe es dann frei, eine Maske zu tragen. „Die Schutzvorrichtungen werden wir weiterhin belassen, und auch die Hinweise zu Abständen und Hygieneregeln werden weiterhin Bestand haben.“

Die Schwarz-Gruppe, einer der führenden deutschen Einzelhandelskonzerne, zu dem auch Lidl und Kaufland gehören, blieb auf Nachfrage unkonkret. Man setze die regional gültigen Verordnungen jeweils um, sagte ein Sprecher. Somit dürfte auch in Sachsens Kaufland- und Lidl-Filialen die Maskenpflicht entfallen.

Handelsverband rechnet mit breitflächigem Aus für Maskenpflicht

Bei Norma wird es ebenfalls den Kunden überlassen, ob sie ab dem 3. April beim Einkauf eine Maske tragen wollen oder nicht. „Wir halten uns an die geltenden gesetzlichen Regelungen und setzen diese in unseren Filialen dann auch so um“, sagte Matthias Lehmann, Norma-Niederlassungsleiter für Sachsen, auf LVZ-Anfrage.

Auch die Leipziger Konsum-Genossenschaft hat sich gegen die eigenständige Beibehaltung der Maskenpflicht ausgesprochen. Am Dienstag, so verlautete es aus Konsum-Kreisen, sei noch diskutiert worden, ob das Tragen eines Mundschutzes auch weiterhin Vorschrift sein soll. Kurze Zeit später dann die Entscheidung: Konsum richte sich nach dem Gesetzgeber, sagte Sprecherin Anja Malek. Wenn dieser die Maskenpflicht kassiere, tue man das auch.

Handelsvertreter rechnen ebenfalls nicht damit, dass Supermärkte und Läden weiterhin auf Masken setzen. „Ich gehe davon aus, dass die Unternehmen das nicht breitflächig machen“, sagte Gunter Engelmann-Merkel, Geschäftsführer der Leipziger Niederlassung vom Handelsverband Sachsen.

Handel ist ebenfalls von Personalausfällen betroffen

Auch wenn ihm noch kein Unternehmen bekannt sei, das die Maskenpflicht per Hausrecht durchsetzen wolle, schließe er das nicht aus. „Es gibt außerdem viele Menschen, die sich daran gewöhnt haben und im Rahmen der Eigenverantwortung weiter Maske tragen“, sagte er. Das sei zu begrüßen.

Ähnliche Töne schlug die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Leipzig an. „Nach zwei Jahren Pandemie müssen wir von einer gesellschaftlichen Sensibilisierung bezüglich der Gefahren von Covid-19 ausgehen“, sagte IHK-Präsident Kristian Kirpal gegenüber der LVZ. Sich eigenverantwortlich mit Maske zu schützen, solle nun jedem selbst überlassen sein.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vereinzelt werden Öffnungszeiten reduziert

So werden auch die Promenaden Leipzig keine Maskenpflicht verhängen, wie deren Chef Thomas Oehme bestätigte. „Viele unserer Händler werden es uns gleichtun“, sagte er. Vorstellbar sei es, dass etwa auf der Center-Website eine Empfehlung ausgesprochen werde. Oehme wies darauf hin, dass man ferner den Mitarbeitern nahelegen könne, weiterhin eine Maske zu tragen. Für Geschäfte könnte es wohl einen guten Grund geben, eine entsprechende Empfehlung auszusprechen: Laut Oehme sei der Einzelhandel gleichermaßen von hohen Ausfallquoten betroffen, schließlich hätten Angestellte einen starken Kundenkontakt. Einige Öffnungszeiten müssten im Einzelfall bereits ausfallen.

Auch RB Leipzig und Arena planen keine Pflicht

Neben dem Handel äußerten sich am Dienstag auch Veranstaltungswirtschaft und Sport zum Masken-Abschied. So möchte RB Leipzig nach eigenen Aussagen den gesetzlichen Regelungen folgen und die Maskenpflicht abschaffen. Und Matthias Kölmel, Geschäftsführer der ZSL-Betreibergesellschaft, die die Arena Leipzig sowie die Red Bull Arena verwaltet, bezeichnete die Freiwilligkeit als „Gebot der Stunde“. Mit Hilfe vom Hausrecht eine Maskenpflicht zu verhängen, schloss er aber nicht aus, sollten die Künstler einen ausdrücklichen Wunsch äußern.

Von Florian Reinke