Wie Symbole für das Heterogene des Stadtteils stehen die Gegensätze nebeneinander: die schönen alten Villen neben schnöden Betonquadern. Engelsdorf, gelegen im Osten Leipzigs und mit einem großen Wasserturm als Wahrzeichen, ist ein Ort auf der Suche nach dem, was er sein kann und soll. Manche Straßen links und rechts vom Kopfsteinpflaster strahlen Dörflichkeit aus, nur ein paar Meter weiter graut über glattem Asphalt die Fragwürdigkeit der 1990er Jahre-Architektur.

Bei allem Uneinheitlichen steht eines fest: In dem 10.000-Seelen-Ort passiert etwas, wenn auch langsam. Am vergangenen Wochenende hat an der Hugo-Aurig-Straße ein Floristikgeschäft eröffnet. Die „Raumzauber Sinnwelt“ bietet neben Blumen und Pflanzen auch Wohnaccessoires und regionale Lebensmittel wie Senf oder Honig an. „Wir stammen aus dem Ort und haben lange auf den Start hingearbeitet“, sagt Inhaberin Claudia Tenner. „Es wäre schön, wenn wir einen kleinen Beitrag zur Belebung des Areals leisten könnten.“

Inhaberin Claudia Tenner will mit der „Raumzauber Sinnwelt“ wieder für Belebung sorgen. Quelle: André Kempner

Und das ist nicht so einfach. Denn lange tat sich auf dem Gewerbegebiet, dass die „Sinnwelt“ flankiert, viel zu wenig. 2016 fielen der Ortschaftsrat und weitere Beteiligte aus allen Wolken, als OBM Burkhard Jung (SPD) beim Ortstermin den Bau der dringend benötigten Schulsporthalle aus wirtschaftlichen Gründen ablehnte. Seine Unterschrift unter dem vom Amt für Gebäudemanagement bestätigten Nutzungs- und Mietvertrag schien für die Engelsdorfer Verantwortlichen nur Formsache zu sein. Das Nein aus dem Rathaus bedeutete auch eine Bremse für weitere Baumaßnahmen auf dem Gelände. Geplant waren unter anderem Einzelhandel, Seniorenwohnungen, Ärztehaus und eine Kita.

Die plötzliche Absage vor fünf Jahren drückte den Stachel, der den Leuten hier seit 1999 im Fleisch sitzt, noch ein Stück tiefer. Obwohl sich die Bürgerinnen und Bürger bei einer Befragung mit übergroßer Mehrheit dagegen ausgesprochen hatten, wurde Engelsdorf damals nach Leipzig eingemeindet. „Diese Entscheidung schwingt für viele immer noch nach“, sagt Axel Kreimeier, der seit 2009 mit seiner Familie hier lebt. „Seitdem fühlt man sich vom großen Leipzig stiefmütterlich behandelt.“

Vertrauen ist angeknackst

Zweifellos – das Vertrauen in die Behörden ist angeknackst. Und es gibt weitere Baustellen. Durch die vor allem ab den Nuller-Jahren entstandenen großen Neubau-Gebiete mit starkem Zuzug nach Engelsdorf sind die Kapazitäten in der Grundschule und dem Gymnasium längst erreicht, zumal es auch Anmeldungen aus den umliegenden Ortsteilen Althen, Kleinpösna, Hirschfeld und Baalsdorf gibt. Viele müssen abgewiesen werden.

In einem Nebengebäude des Gymnasiums stehen auf zwei Etagen Räume frei, müssten jedoch erst saniert werden. Ob, wie und wann, muss in Leipzig entschieden werden. „Was die Priorisierung für Baumaßnahmen angeht, steht Engelsdorf jedoch weiter hinten“, kritisiert Marius Beyer. „Wenn das Gebäude nicht teil-, sondern grundsaniert werden soll, würde sich die Fertigstellung bis mindestens 2029 ziehen – das wäre unverantwortlich.“ Der AfD-Stadtrat fordert zudem einen dringend notwendigen Ausbau der Radwege sowie Renaturierung der Gewässer und Schritte für den Hochwasserschutz. Dass seine Partei in Engelsdorf bei den vergangenen Landtags- und Ortschaftsrats-Wahlen nur die CDU vorbeiziehen lassen musste, ist den demokratisch-weltoffen Denkenden unter den Einwohnern ein Dorn im Auge. 

Klingt nach einem Stadtteil der Unzufriedenen, doch der Eindruck wäre falsch – es gibt eine Menge Mut Machendes und einige Helden. Jens Lehmann zum Beispiel. Der frühere Radprofi, dekoriert mit Olympia- und WM-Gold, ist der Promi von Engelsdorf. Für die CDU sitzt der 54-Jährige im Bundestag. Und dann gibt es einen hochbeliebten Sportverein mit 650 Mitgliedern, der weit über Leipzig hinausstrahlt: Bei Lok Engelsdorf kann man kicken und kegeln, die Vorzeige-Abteilung aber bilden die Volleyballerinnen.

Metal-Magnet: Im Hellraiser wurde unter anderem die Band Saxon schon mehrfach gefeiert. Quelle: Andre Kempner

„Wir sind stolz, seit 2004 Talentstützpunkt des sächsischen Volleyballverbands bei den Frauen zu sein, es macht hier sehr viel Spaß“, sagt Norman Thomas, Trainer und Stützpunktleiter. Regelmäßig delegiert Lok Spielerinnen zum Landesstützpunkt nach Dresden, auch bei Sachsen- und Deutschen Meisterschaften mischen unterschiedliche Altersklassen regelmäßig mit. „Damit vermarkten wir Engelsdorf überregional.“ Vereins-Anmeldungen kommen auch aus Grimma, Wurzen oder Markkleeberg.

In Sachen Kultur bietet der Stadtteil zwei Anlaufpunkte, die unterschiedlicher nicht sein könnten. In der Traditions- und Begegnungsstätte der Eisenbahner (TBE) steckt nicht nur ein Restaurant, sondern auch ein Programm aus volksnahem Kabarett, Theater, Film und Livemusik. Und aus gegebenen Anlässen wird auch schon mal zünftig eine DDR-Ostalgie-Party gefeiert.

Zugewuchert und dem Verfall ausgeliefert: Das frühere Reichsbahnausbesserungswerk (RAW) in Leipzig-Engelsdorf. Eine Bürgerinitiative hat sich mehrfach für eine Nutzung eingesetzt, passiert ist bisher jedoch nichts. Quelle: Nora Börding

Der Hellraiser hingegen zieht mit hochkarätigen Bands der Metal- und Hardrock-Szene Publikum an, das nicht nur aus ganz Sachsen anreist. Amorphis haben hier schon gespielt, Kataklysm, Saxon oder Anthrax. Natürlich hat Corona den Konzertplan von Chefin Katrin Schönfuß schmerzhaft ausgedünnt, im Sommer immerhin hat sich das Zimmern einer Holzbühne für Open-Air-Konzerte auf dem großen Freisitz ausgezahlt: Die Hellraiser-Fangemeinde kam verlässlich.

Direkt nebenan verwittert das frühere Reichsbahnausbesserungswerk. Zu DDR-Zeiten Arbeitgeber für 4000 Menschen im von der Eisenbahn-Tradition geprägten Ort, steht der Backstein-Riese seit Jahren leer. „Jammerschade“ findet der zugezogene Axel Kreimeier. „Hier könnte kulturell geprägtes Leben entstehen, ähnlich wie in den Buntgarnwerken.“ Die Bürgerinitiative Pro Engelsdorf um Annemarie Opitz, die auch Ortvorsteherin ist, will das Areal retten, doch trotz einiger Versuche bei Ämtern und Politik hat sich nichts getan. So bleibt das Industriedenkmal vorerst ein Anziehungspunkt für Fans sogenannter Lost Places – und für Vandalen.

Dörflicher Charakter: der Arnoldplatz. Quelle: Nora Börding

Kurios ist, dass Engelsdorf ein Mittelpunkt fehlt, ein Marktplatz, ein Herz. Pläne dafür wurden Anfang des 20. Jahrhunderts geschmiedet, jedoch nicht ausgeführt. So verteilt sich das Leben auf Wohngebiete und Unternehmen. Ihren Sitz haben hier unter anderem die Werkstoffprüfer MFPA, das Sondermaschinenbau-Unternehmen SME und die Werbetechniker Volpp & Beck. Zudem hat die HTWK ein Carbonbetontechnikum zu Forschungszwecken errichten lassen.

Gewerbe neben Wohngebieten neben Prachtbauten wie dem alten Postamt oder dem ehemaligen Kinderheim. Und ganz in der Nähe rauscht die Autobahn 14. Aber wo ist das Dörfliche von Engelsdorf, die Idylle? Gibt es auch. Eine der imposantesten und schönsten Wohnanlagen Leipzigs ist die ab 1910 geschaffene Eisenbahnersiedlung mit ihren herrlichen, großzügigen Innenhöfen. Auf einem unverhofft ländlichen Abschnitt liegt der Gutshof zwischen Topasstraße und Schulweg, auf dem zwölf verschiedene Kartoffelsorten verkauft werden – unter anderem blaue!

Engelsdorf-Rückkehrerin: Bettina Kremer in ihrem Hofladen, der ausschließlich regionale Produkte und Lebensmittel führt. Quelle: Nora Börding

Einladend ist auch der Arnoldplatz im eingemeindeten Sommerfeld mit seiner Kirche und dem stilvoll-gemütlichen Hofladen. Bettina Kremer verkauft hier frische regionale Lebensmittel, direkt vom Erzeuger – Eier, Käsespezialitäten, handgemachte Schokolade, Brot und Gemüse. Am letzten November- und ersten Dezember-Wochenende veranstaltet sie auf dem Hof einen kleinen Weihnachtsmarkt.

Vor sieben Jahren zog Kremer nach ihrem Betriebswirtschaftsstudium in Mittweida zurück in ihren Heimatort und führte den Laden weiter, den lange ihre Großeltern betrieben hatten. Warum die 36-Jährige zurückgekehrt ist? „Weil ich mich hier an meinen Wurzeln besonders wohl fühle. Und weil es schön hier ist.“ Vielleicht muss sich der Stadtteil Engelsdorf gar nicht selbst suchen – wenn die ihn (wieder)finden, die es wollen.

