Leipzig

Welche neuen Baustellen kommen in den nächsten Tagen auf die Leipziger zu? Hier die neuen aktuellen Einschränkungen:

Hans-Driesch-Straße: Die Leutzscher und die vielen Pendler, die durch die Hans-Driesch-Straße fahren müssen, kommen nicht zur Ruhe: Ab Montag gibt es in der Trasse erneut eine Baustelle. Bis zum 10. September wird dort eine halbseitige Sperrung eingerichtet. Denn es sind Arbeiten an einer Gasleitung notwendig. Der Verkehr wird mit einer Ampelanlage aufrechterhalten.

Friedrich-Bosse-Straße zwischen Lucknerstraße und Am Pfefferbrückchen: Dieser Abschnitt ist vom 4. September bis zum 10. Dezember voll gesperrt.

Am Ritterschlößchen zwischen Lise-Meitner- und Robert-Koch-Straße: Wegen Arbeiten an einer Telekommunikationsanlage ist in diesem Bereich vom 31. August bis zum 2. September eine halbseitige Sperrung notwendig. Der Verkehr wird mit einer Wechsel-Ampel an der Baustelle vorbeigeführt. Aus der Lise-Meitner-Straße ist kein Abbiegen in Richtung Wahren möglich.

Amazonstraße/Torgauer Straße: Von Montag bis zum 3. September ist die Amazonstraße wegen Straßenbauarbeiten voll gesperrt. Die stadtauswärtige Spur der Torgauer Straße wird zwischen Penck- und Amazonstraße schmaler.

Baalsdorfer Straße in Höhe Apelsteinweg: Dieser Bereich ist am 1. September halbseitig dicht. Auch dort wird der Verkehr mit einer Ampel geregelt.

Quelle: Stadt Leipzig/Komm. Wasserwerke

www.leipzig.de/verkehrsinformationssystem

Von Andreas Tappert