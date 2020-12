Leipzig/Markkleeberg

Nur etwas mühselig kommt die Crowdfunding-Aktion für die MS Cospuden voran. Wie berichtet, muss das Schiff für die kommende Saison 2020 saniert werden und soll dazu im Frühjahr aus dem Cospudener See gezogen werden. Der kleinen und noch jungen Abteilung Freizeit und Abenteuer des früheren Kanuten Dirk Hoffsky, der 2019 die betagte Dame vor dem Verschrotten gerettet hatte, mangelt es nach der schlechten Corona-Saison aber an Geld.

15 Spender gaben Geld

Bis Mittwochmittag kam mit rund 1440 Euro noch nicht einmal die Hälfte des ersten Spendenziels von 3000 Euro zusammen. Zehn namentlich bekannte und fünf anonyme Spender hätten die Summe gegeben, erklärt Louisa Körner von der Firma. Auch wenn damit das Ziel noch lange nicht erreicht ist, sei sie nicht unzufrieden mit dem bisherigen Verlauf und auf jeden Fall den Spendern sehr dankbar.

Gleichwohl hofften sie natürlich darauf, dass bis zum Ablauf der Aktion am 25. Februar das erste Spendenziel und vielleicht das mit 5000 Euro auch höhere zweite Ziel erreicht werde. „Wir werden dazu über unsere Social-Media-Kanäle auch noch die Werbetrommel rühren“, so Körner. Das Geld werde auch jeden Fall zu einhundert Prozent in die Sanierung des Schiffes gesteckt.

Tanks müssen repariert werden

Denn repariert werden muss das Traditionsschiff, das seit 20 Jahren über den Cospudener See tuckert, insgesamt schon mehr als 60 Jahre zählt. Abwasser-, Trinkwasser- und Dieseltank müssen gemacht werden, ebenso der Fußboden im Unterdeck. „Das Oberdeck haben wir im abgelaufenen Jahr geschafft, das sieht schon wieder gut aus“, findet Körner. „Im Moment befinde sich die Freizeitabteilung in den Betriebsferien, aber ab Mitte Januar legen wird wieder los.“

Spenderparty geplant

Wer bei der Crowdfunding-Aktion (https://www.startnext.com/umbau-der-ms-cospuden) mitmacht, soll auch einen kleinen Bonus erhalten. „Wir versuchen, je nach Corona-Lage im nächsten Jahr eine Spenderparty zu organisieren“, erläutert Körner. Wer daran nicht teilhaben wolle, könne auch Vergünstigungen für Bootstouren erhalten.

Für eine besonders große Anteilnahme am Schiff könnten Spender vielleicht auch mal hinters Steuerrad der MS Cospuden – unter Aufsicht natürlich. Eigner Dirk Hoffsky habe angekündigt, selber dabei sein zu wollen. „Denn es ist gar nicht so einfach, ein so großes Schiff auch zu lenken", weiß Körner aus Erfahrung.

Von Jörg ter Vehn