Leipzig

Nicht nur der Outdoor-Kulturkalender für Leipzig wird immer praller, auch Indoor-Veranstaltung werden nach und nach ermöglicht und angekündigt. Mehrere davon sollen im Rahmen der Modellprojekte „Open Gastro LE“ und „Kultur // Reallabor“ stattfinden. Hier steht die wissenschaftliche Beobachtung des möglichen Infektionsgeschehens vor Ort sowie die praktische Erprobung von Hygiene- und Textkonzepten im Vordergrund.

Eine der angekündigten Veranstaltungen, die im Rahmen von „Open Gastro LE“ angesetzt ist, hat auch über Leipzig hinaus Relevanz: Am Freitag, dem 28. Mai, soll im Felsenkeller das laut Veranstalter erste Indoor-Konzert Deutschlands seit dem Lockdown stattfinden. Auf der Bühne stehen wird der aus Italien stammende Folk- und Blues-Musiker Fil Bo Riva, im Idealfall vor einem 330 Personen starken Publikum.

Schnelltest-Zentrum vor Ort

Dabei gelten klare Regeln: Rein kommt nur, wer einen negativen Schnelltest vorweisen kann. „Wir ermuntern alle Gäste, bereits vor dem Weg zum Felsenkeller ihren Test durchzuführen. Wer dies nicht schafft, kann im Testzentrum im Felsenkeller diesen unmittelbar vor Ort machen“, sagt Felsenkeller-Chef Jörg Folta. Dort kann man sich bereits seit März schnelltesten lassen – entsprechende Erfahrungen sind also vorhanden. „Unser Partner deintestzentrum.de wird am 28. Mai seine Kapazitäten erweitern, sodass wir dem Ganzen gewappnet sind.“ Um 19 Uhr soll der Einlass beginnen, 20.30 Uhr geht es los.

Hoffen auf Praxis-Erkenntnisse

Verkauft werden ausschließlich Sitzplätze an Tischen, wahlweise als 2er- oder 3er-Paket und zum Zwecke der Kontaktnachverfolgung personalisiert. Am Platz selbst muss keine Maske getragen werden, dafür aber, sobald man aufsteht. Zwischen den Tischen herrschen 1,5 Meter Abstand – alles konform zur geltenden Corona-Schutzverordnung, wie Folta erklärt. Kleiner Wermutstropfen: Ein Getränkeausschank sei gemäß der aktuellen Verordnung nicht erlaubt. Ob dieser im Rahmen des Modellprojektes noch ermöglicht werde, etwa als angeschlossene Außengastronomie, könne noch nicht gesagt werden.

Mit einem Hygienekonzept, das bereits 2020 genehmigt wurde, sowie der Test-, Buchungs- und Nachverfolgungsstrategie sind die Bedingungen der aktuellen Schutzverordnung für Innenveranstaltungen erfüllt. Nun hofft man einerseits auf reges Besucherinteresse, andererseits auf Erkenntnisse für die Zukunft. So wolle man im Rahmen des Modellprojektes „Open Gastro LE“ die Machbarkeit von Gastronomie in Innenräumen untersuchen, sagt Folta, und außerdem Erkenntnisse zur konkreten Durchführung von Veranstaltungen in Innenbereichen gewinnen, „die nicht nur das Testen, die Terminbuchung und die Nachverfolgung verlangen, sondern zum Beispiel auch die Organisation einer Einlasssituation“.

Tickets sind erhältlich unter www.felsenkeller-leipzig.de/programm.

Von Christian Neffe