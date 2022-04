Leipzig: Fahrradhändler Lucky Bike sagt der Alten Messe Tschüss!

Leipzig

Jetzt ist es amtlich: Der Fahrradhändler Lucky Bike verlässt die Alte Messe, öffnet dafür neu im Leipziger Sachsenpark. Bereits am vergangenen Freitag gingen dort erstmals die Türen für die Kundschaft auf, begann ein „Softopening“ für die neue Filiale in der Handelsstraße 4-8. „Mit 1800 Quadratmetern ist die Verkaufsfläche gegenüber unserem alten Standort etwas gewachsen“, sagt Marketingleiter Thorsten Kamin. „Und schöner sowieso.“

Zwei Studenten fingen im Milchhof an

Lucky Bike gehört zu den größten Fahrradhändlern in Deutschland, zählt bundesweit 30 Filialen, einen Online-Shop und 1000 Mitarbeiter. Gegründet wurde das Unternehmen 1994 in Leipzig – von den damaligen Studenten Christian Morgenroth und Thomas Böttner. In einer alten Werkhalle der Deutschen Bahn auf dem ehemaligen Milchhof fingen sie an, Fahrräder zu reparieren. Mit dem Saisongeschäft wollten sie ihr Studentenbudget aufbessern. Bald kam zu dem Laden an der Brandenburger Straße noch einer in Plagwitz in der Markranstädter Straße hinzu. Nach einem Intermezzo in Lindenau wurde dieser schließlich auf die Alte Messe verlegt – und zwar in die frühere Messegaststätte (Halle 8) unweit vom Doppel-M an der Prager Straße.

Der „Mega Messe Store“ von Lucky Bike auf der Alten Messe ist in wenigen Tagen Geschichte. Die denkmalgeschützte Halle 8 wird nach dem Auszug nicht abgerissen – jedoch einige Nebengebäude und Garagen, die der Radhändler ebenfalls genutzt hatte. Quelle: André Kempner

Dieser „Mega Messe Store“ von Lucky Bike bekam vor genau drei Jahren einen starken Wettbewerber in der Nachbarschaft. Im April 2019 eröffnete das Traditionsunternehmen Stadler aus Regensburg einen riesigen neuen Zweirad-Markt in der frisch sanierten Messehalle 15: Mit 6000 Quadratmetern Verkaufsfläche plus 4000 Quadratmetern für Lager, Werkstatt sowie Sozialräumen für die Beschäftigten.

Stadler startete vor genau drei Jahren

Dem Vernehmen nach tat das den Umsätzen bei Lucky Bike auf der Alten Messe aber keinen Abbruch. Dass sich das schon lange in Bielefeld ansässige Unternehmen (2021 wurde dort eine neue Firmenzentrale eröffnet) nun von dem Standort am Doppel-M verabschiedet, hatte einen anderen Grund. Denn die Stadt Leipzig will das 2,5 Hektar große Baufeld, auf dem die seit Kurzem denkmalgeschützte Messegaststätte steht, zeitnah zum Biotechnologie-Campus entwickeln. Dort sind Neubauten unter anderem für die Leipziger Forschungsfirma c-LEcta (entwickelt Enzyme und Mikroorganismen) vorgesehen, weshalb auch das Autokino auf der Alten Messe in diesem Jahr nicht mehr öffnen kann. Die Kino-Betreiber suchen jetzt nach einem anderen Standort.

Nomen est omen: In der neuen Filiale im Leipziger Sachsenpark scheint das Team von Lucky Bike glücklich zu sein. Quelle: André Kempner

Lucky Bike indes wurde schon vor etlichen Wochen im Sachsenpark neben der Neuen Messe fündig. „In den vergangenen zwei Monaten wurde unsere neue Filiale passgenau ausgebaut“, berichtet Marketingleiter Kamin. Mit Filialleiter Fabian Kluger wechsele das gesamte bekannte Team von der Alten Messe in den Sachsenpark. Zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden aber auch gesucht. Beim zweiten Leipziger Standort in der Hans-Poeche-Straße 23-25 (unweit vom Hauptbahnhof) ändere sich nichts.

Im Sachsenpark herrscht große Freude über den jüngsten Zuwachs. „Lucky Bike ist einer der größten Fahrradhändler Deutschlands, der sich besonders für nachhaltige Mobilität einsetzt. Damit ergänzt sich unser Branchen- und Mietermix ideal“, sagt Lutz Köhn, Geschäftsführer der Sachsenpark GmbH. Offiziell eingeweiht wird die neue Filiale erst am 29. April. Bis dahin läuft noch eine Testphase, in der die Kunden jedoch schon einkaufen und auch andere Leistungen nutzen können. Der Räumungsverkauf mit besonderen Preisnachlässen auf der Alten Messe wurde bis zum 30. April terminiert.

Von Jens Rometsch