Leipzig-Film im Ersten – von Umweltprotesten bis zur Revolution 1989 

Der Fernsehfilm „Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution“ nach Motiven des Bestsellers von Peter Wensierski läuft am Mittwochabend in der ARD. Die 19-jährige Franka Blankenstein (Janina Fautz) wächst als Kind systemtreuer Eltern in Leipzig auf. Zufällig lernt sie den Altenpfleger Stefan Clausnitz (Lehmann) kennen, der sich in einer Umweltgruppe unter dem Schutz der Kirche engagiert. Das Mädchen ist fasziniert von den Zusammenhalt der Aktivisten, die in einem alten Abrisshaus leben.

Umweltproteste heute und damals

„Die Geschichte belegt, dass es sich lohnt, für etwas einzustehen, an das man glaubt“, sagte die 25-jährige Schauspielerin Auch wenige Menschen könnten mit geringen Mitteln in einem schwierigen Umfeld Änderungen auf den Weg bringen. „Das ist eine Parallele zur Fridays-For-Future-Bewegung. Dort hören die Jugendlichen oft, dass sie ja doch nichts ändern könnten. Sie wurden lange Zeit nicht ernst genommen und kämpfen dennoch auch heute gegen große Widerstände.“ Die Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks bringe einen Ausschnitt der DDR-Geschichte näher, der vermutlich noch nicht so bekannt sei, sagte Fautz, die in Rheinland Pfalz aufgewachsen ist.

„Marianne war ein Magnet“

Der Film taucht ein in das Leben einer politisch aktiven Gruppe junger Leute, die vor über 30 Jahren im Haus in der Mariannenstraße 46 im Leipziger Stadtteil Volkmarsdorf wohnten. Die Leipziger Bürgerrechtlerin Gesine Oltmanns, die aus einer Pfarrersfamilie stammt und im Erzgebirge aufwuchs, erinnert sich: „Die ,Marianne’ war ein Magnet, wo sich verschiedene Charaktere trafen.“ Plakataktionen wurden geplant, wichtige Absprachen getroffen. Oftmals geschah das unter freiem Himmel, weil keiner wusste, ob die Staatssicherheit die Räume verwanzt hatte. Und hier lernte sie auch Ehemann Christian, einen ehemaligen Baustudenten, kennen. Heute leben die beiden in Connewitz und haben neun Kinder.

Vor der Nikolaikirche: Gesine und Christian Oltmanns, die sich in der "Marianne" kennenlernten, gedenken mit Blumen an die Frauen in Belarus. Quelle: Regina Katzer

Filmkritik von Oltmanns

„Den Film haben wir vorab mit unseren 13 bis 29-jährigen Kindern geschaut. Es gab sehr unterschiedliche Reaktionen. Die einen fanden die Handlung zu konstruiert, mit der Figur des Stefan kamen die Kinder eher nicht zurecht. Aber spannend war es trotzdem. Für mich ist es ein klassischer Schulfilm, der hoffentlich sein Publikum findet“, wirft die Bürgerrechtlerin ein. Sie sei vielleicht zu streng, weil sie in die geschichtlichen Ereignisse involviert ist.

„So naiv wie die Gruppe allerdings dargestellt wird, so war es definitiv nicht. Und das finde ich ein bisschen schwierig für mich selbst.“ Gesine Oltmanns spricht davon, wie vorsichtig damals alle waren, wie man sich gegenseitig geschützt hat. Das galt auch für diejenigen, die nur am Rande für die Sache gekämpft haben. „Die Abschlussszene mit einem großem Happening wäre damals so nie denkbar gewesen. Im Nachbarhaus saß die Stasi hinter den Fenstern und hat uns beobachtet“, berichtet die Frau, die von der Staatssicherheit mehrfach vernommen, zugeführt und verhaftet worden war. Die nötige Kraft habe sie auch von ihren Eltern bekommen. „Sie wussten, was zu tun ist, wenn ich plötzlich verschwand. Abgeholt von der Arbeit, um mich in der Stasi-Zentrale zu verhören.“

Kunstwerk nicht zerreden

Keinen Kommentar zum ’89-Streifen gab Uwe Schwabe, Vorstandsvorsitzender des Archiv Bürgerbewegung Leipzig. „Der Film ist ein Kunstwerk und über Kunstwerke kann man trefflich streiten, muss man aber nicht und will ich auch nicht.“ Der ehemalige DDR-Oppositionelle, Jahrgang 1962, war damals engagiertes Mitglied der autonomen Gruppe Leben. Anfang der Neunzigerjahre hatte er mit Gesine Oltmanns einen Rumänien-Hilfeverein gegründet.

Einhaken, weitermachen

Peter Wensierskis Bestseller „Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution“ habe die Entwicklung von 1988 bis 1989 gelungen dargestellt und den wichtigen Schritt der Gruppe aus der sicheren Nikolaikirche auf die öffentliche Straße dokumentiert. “Am Ende hat das demokratische System gesiegt. Wie großartig war das für uns, ans Ziel gelangt zu sein und diesen Moment der Veränderung zu erleben“, sagt Gesine Oltmanns, die sich heute ehrenamtlich im Vorstand der Stiftung Friedliche Revolution engagiert.

Waschechter Leipziger in Aktion

„Maximilian Klas zu besetzen war uns ein echtes Bedürfnis“, erzählt Produzentin und „Emmy“-Gewinnerin Henriette Lippold. Schon seit 20 Jahren agiert der junge Schauspieler in der ZDF-Krimi-Serie „SOKO Leipzig“ als Sohn von Marco Girnth. Im Wende-Film spielt der 31-Jährige ein wichtiges Mitglied der Umweltgruppe, das sich zwischen Mut und Familie entscheiden muss.

Hinterhof-Romantik in der Mariannenstraße: Der Leipziger Schauspieler Maximilian Klas (2.v.l.) spielt den Aktivisten Karsten, der ein wichtiger Bestandteil der Umweltgruppe ist. Quelle: MDR/UFA Fiction/Steffen Junghans

Reise in die Vergangenheit

Regisseur Andy Fetscher („Tatort“, „Soko Leipzig“) hat den Film im vergangenen Jahr in Leipzig gedreht – mit coronabedingten Unterbrechungen. Drei Jahrzehnte nach der Wende bekommt der Zuschauer allerdings nicht mehr viel von der verrußten und verfallenen Stadt zu sehen.

Die ARD wollte den historischen Fernsehfilm ursprünglich zum 30. Jahrestag der deutschen Einheit ausstrahlen. Aufgrund der Pandemie mussten Drehtermine abgesagt werden und es herrschte lange Stillstand. An einem Samstagmorgen hieß es bei strömendem Regen wieder „Film ab!“ und neben einigen Schaulustigen kam auch Buchautor Peter Wensierski vorbei, um die Szenen auf dem Leipziger Marktplatz zu beobachten.

