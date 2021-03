Mehrere Fitnessstudioketten haben am Montag in Leipzig Filialen geöffnet – obwohl die Sächsische Corona-Schutzverordnung das nicht erlaubt. Die Betreiber erklärten, eine Genehmigung bekommen zu haben. Die Reaktion der Behörden fällt eindeutig aus.

