Leipzig

Bombenfund im Leipziger Norden: Bei Baggerarbeiten an der Wittenberger Straße ist am Montagnachmittag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die 50 Kilo schwere Fliegerbombe amerikanischer Bauart liegt neben einer Tankstelle im Erdreich. Sie soll am Dienstag entschärft werden, sagte Polizeisprecher Olaf Hoppe am Montagabend der Leipziger Volkszeitung. Etwa 1000 Menschen innerhalb eines 600-Meter-Sperrkreis müssen ab 11 Uhr ihre Wohnungen verlassen, so Hoppe. 

Vorbereitung für Evakuierung startet am Morgen

Die Vorbereitungen dafür sollen bereits am Morgen beginnen. Die Stadt will dann auch eine Karte mit dem Evakuierungsradius veröffentlichen. „Je schneller die Menschen ihre Häuser verlassen, desto schneller kann auch die Entschärfung beginnen“, bat Polizeisprecher Hoppe die Bevölkerung um Mithilfe. „Wer am Dienstag zur Arbeit gehen muss, kann ganz normal das Haus verlassen“, betonte er.

Die Bombe war gegen 16.18 Uhr neben der Oil!-Tankstelle in der Wittenberger Straße 7 im Stadtteil Eutritzsch gefunden worden. Die Polizei richtete einen 100-Meter-Sperrkreis ein. Auch die Tankstelle selbst wurde gesperrt. Experten des Kampfmittelbeseitigungsdiensts in Dresden untersuchten den Blindgänger und entschieden schließlich, dass die Bombe vor Ort entschärft werden muss.

Auch Bahnstrecke muss gesperrt werden

Am Abend tagte ein Krisenstab aus Polizei, Feuerwehr und Stadtverwaltung und beriet über das weitere Vorgehen. Die Option, die Bombe noch in der Nacht zu entschärfen, wurde wieder verworfen.

Geht alles gut, können die Bewohnerinnen und Bewohner rund um die Wittenberger Straße am Dienstagnachmittag wieder zurück in ihre Häuser. Von der Entschärfung ist auch die anliegende Bahnstrecke betroffen, die kurzzeitig gesperrt werden soll. Auch Straßensperrungen sind wahrscheinlich. Schulen und Kitas liegen nach Polizeiangaben nicht im Sperrkreis.

Von A.T./nöß