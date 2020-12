Leipzig/Schkeuditz

Frische rote Zahlen prangen in der Nordwestaue an vielen Bäumen an den Wegen. An zu vielen, findet Revierförster Carsten Pitsch. Denn die Bäume müssen in diesem Winter weg. Sonst kann im Frühjahr niemand mehr sicher auf den Wegen spazieren.

Pitsch und sein angehender Forstinspektor Alexander Nowak gehen derzeit die Hauptwege in dem riesigen Waldgebiet zwischen Leipziger und Schkeuditz ab, begutachten jeden kranken Kandidaten, ob er auf den Weg fallen könnte oder nicht. „Wenn keine Gefahr droht, bleiben die Bäume natürlich stehen“, sagt er.

Viele kleine Löcher in der Rinde: Dieser Baum ist vom Eschenbastkäfer befallen. Da er auf einen Hauptweg zu fallen droht, muss er gefällt werden. Quelle: Jörg ter Vehn

Höhlenbäume erhalten besondere Aufmerksamkeit

Manchen sprayen sie mit Spezialfarbe ein rotes „H“ drauf – als Hinweis auf einen Höhlenbaum. Bei diesen ökologisch besonders wertvollen Bäumen, in deren Stämmen seltene Vogel nisten oder vom Aussterben bedrohte Käferarten leben können, gibt es zusätzlich eine Begehung mit Experten von der Unteren Naturschutzbehörde. „Gemeinsam wird überlegt, was wir tun können für den Baum“, erklärt der Revierförster das Verfahren.

Individuelle Prüfung

Manchmal sei es möglich, nur die gefährdete Krone abzuschneiden. „Dazu müssen wir jedoch mit einem Hubsteiger an den Baum gelangen“, sagt Pitsch. Das sei oft nicht machbar. Und hineinklettern? „In abgestorbene Bäume dürfen wir keinen schicken“, sagt Pitsch. Das sei aus Arbeitsschutzgründen verboten.

Revierförster Carsten Pitsch an einem im Vorjahr markierten gefährlichen Baum, dessen Zustand sich jedoch wieder verbessert hat, und der stehen bleibt. Quelle: Jörg ter Vehn

Rußrindenkrankheit, Eschentriebsterben – die derzeit grassierenden Krankheiten im Wald sind hinlänglich beschrieben. Seit etwa drei Jahren kommt auch der Eschenbastkäfer hinzu, erklärt Pitsch. Der habe bei den von Trockenheit geschwächten Bäumen leichtes Spiel, vermehre sich gerade rasant. Betroffene Stämme sind leicht erkennbar durch eine Vielzahl kleiner Löcher, die die Insekten für ihre Brut in die Rinde getrieben haben. Anfangs wehrt sich der Baum noch durch Harzaustritte, die wie Blut die Wunden schließen sollen. Sind es zu viele, hat der Baum keine Chance.

2000 Kandidaten für die Säge

65 absterbende, gefährliche Bäume haben Pitsch und Nowak in einer Wegrunde im so genannten Hinterforst schon markiert. Zusammen mit denen vom Tag davor kämen sie jetzt auf 86 in dem kleinen Waldabschnitt. „Ich denke, so um die 2000 werden wir in unserem 750 Hektar großen Forstgebiet hier haben“, bedauert Pitsch. Die Liste mit den Kandidaten gehe zur Abstimmung und Kontrolle an die Behörde. Nach entsprechende Begehungen könnten dann ab Januar/Februar die gefährlichen Bäume gefällt werden.

Hier hat der Eschenbastkäfer schon große Teile der Rinde durchlöchert. Quelle: Jörg ter Vehn

Wegsperrungen drohen

Im Nachbarforst auf Leipziger Flur sind die Fällungen bereits im Gange. Pitsch hofft, dass die Untere Naturschutzbehörde seinen Empfehlungen folge, sagt Pitsch. Wenn nicht, gebe es ein Problem. Dann müsse er eventuell Waldwege sperren, weil das Spazieren dort nicht mehr sicher sei. Selbiges hatte der Leipziger Stadtforst für seine Wälder schon angedroht.

Von Jörg ter Vehn