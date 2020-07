Gastronomen wird unbürokratisch geholfen. Ihre Freisitze dürfen bis zu 20 Prozent größer werden, wenn das Areal es zulässt. Das hat der Stadtrat einstimmig so beschlossen.

Freisitze, wie hier am Acapulco in der „Karli“, dürfen auf Antrag der Gastronomen um 20 Prozent größer werden. Das hat der Stadtrat so beschlossen. Voraussetzung ist aber, dass die Sicherheit von Gästen und Passanten dies zulässt. Quelle: Dirk Knofe