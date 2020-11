Leipzig: Friedhofskater Rüdiger vermisst

Leipzig

Ein Blatt Papier im Schaukasten des kirchlichen Parkfriedhofes Plagwitz, der eigentlich in Neulindenau liegt, kündet vom Ungeheuerlichen: Rüdiger wird vermisst. Friedhofsleiter Jürgen Süß hat das rot getigerte Tier letztmals Ende August gesehen. „Da war der Kater mopsfidel, zeigte trotz seines hohen Alters von knapp 18 Jahren keinerlei Schwäche, verhielt sich wie immer, wartete am Eingang auf Besucher und trottete mit ihnen zu den Gräbern.“ Doch seit dem 31. August fehlt von Rüdiger jede Spur.

An Altersschwäche gestorben?

Zunächst befürchtete Süß, sein mit Abstand treuester Mitarbeiter – beide harmonieren auf dem zum Evangelisch-Lutherischen Friedhofsverband Leipzig gehörenden Plagwitzer Gottesacker seit einer Ewigkeit – könne der Alterstod ereilt haben. „Doch dann hätte ich seinen Kadaver sicher irgendwann entdeckt“, sagt der 57-Jährige. Es fand sich aber – nichts. Stattdessen finden die Besucher, die den Friedhof an der Stockmannstraße regelmäßig ansteuern, dass seit geraumer Zeit etwas Wichtiges, ja Elementares fehlt, wenn sie an die letzten Ruhestätten ihrer Verstorbenen treten: Rüdiger.

Friedhofskater Rüdiger in seinem Revier. Quelle: André Kempner

Er trocknete die Tränen der Trauernden

„Herr Süß kommt kaum noch zum Arbeiten, wird permanent auf unseren verschwundenen Kater angesprochen“, berichtet Charlotte Wilde, die seit 2013 mit ihrer Familie im Haus der Friedhofsverwaltung wohnt und den allseits beliebten roten Mini-Tiger des Nachts in ihre Obhut nahm. „Bei uns hat er geschlafen, bei Herrn Süß gefrühstückt und dann hat er auf die Leute gewartet“, beschreibt die 49-Jährige einen typischen Arbeitstag des „vierbeinigen Seelsorgers“. Als einen solchen bezeichnet Friedhofsleiter Süß den so schmerzlich Vermissten. „Dieser Kater muss in seinem früheren Leben ein ganz besonderer Mensch mit gewissen schauspielerischen Fähigkeiten gewesen sein. Wie der es immer wieder geschafft hat, die Tränen der Trauernden zu trocknen, Seelen zu streicheln, Herzen zu erwärmen, das ist phänomenal. Deshalb sage ich immer: Rüdiger ist der wichtigste Seelsorger des Stadtbezirks.“

Friedhofskater Rüdiger mit Friedhofsleiter Jürgen Süß im Januar 2016. Quelle: André Kempner

Womöglich entführt?

Hat diese Affinität für Zweibeiner und deren Gemütsverfassung, dieses Talent, so mancher und so manchem, die/der da traurig war, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, den Kater die Freiheit gekostet? Vielleicht sogar das Leben? Sowohl Friedhofsmann Süß als auch Nachbarin Wilde hegen einen Verdacht: Beide befürchten, Rüdiger könne entführt worden sein. Beide berichten von einer Frau, die zu den Stammgästen zählte und seit jenem 31. August, dem Tag des Verschwindens der Samtpfote, nicht mehr gesehen wurde. „Die Dame hat Rüdiger täglich gefüttert. Sie war immer der Meinung, das Tier bekomme zu wenig zu fressen“, erzählt Süß. „Nicht, dass die ihn in ihre Tasche gesteckt hat.“

Führt die Spur nach Grünau ?

Den Namen der Frau kennt niemand im Umfeld des Friedhofes. Gerüchte besagen, sie lebe in Grünau. Im Wohnkomplex 4. Diese ganz und gar untypische Katze – wer hat sie gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Wem ist Rüdiger innerhalb der vergangenen acht Wochen begegnet? Für sachdienliche Hinweise interessiert sich Friedhofschef Süß brennend. Und nicht nur er. Wer helfen kann, wähledie Telefonnummer 0341 4773911 oder schicke eine E-Mail an plagwitz@friedhofsverband-leipzig.de.

„Eigentlich wollte ich mit Rüdiger zusammen in Rente gehen“, sagt Süß zum Schluss. Und in seinen Worten schwingt ein wenig Trauer mit. Der Kater, er fehlt ihm schon sehr.

