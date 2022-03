Leipzig

Gemeinsam anpacken, Müll sammeln und etwas für das Viertel tun: Dutzende Freiwillige haben am Samstag eine Teil von Leipzig für den Frühling herausgeputzt. Circa 50 Menschen, darunter auch viele Kinder, kamen 10 Uhr zum Quartiersmanagement Paunsdorf. Sie folgten damit dem Aufruf der Stadt unter dem Motto „Leipzig putzt sich raus“.

Mit Greifzange und Handschuhen beseitigten die Freiwilligen den Müll vor ihren Haustüren. Bis 30. April sind Privatpersonen, Vereine und Unternehmen bei den traditionellen Putzaktionen in Leipziger Stadtteilen erwünscht.

Lesen Sie auch Frühlingauftakt in Leipzig: Es wird warm und sonnig

Frühlingshaftes Wetter am Sonnabend in Leipzig

Die Sonne schickte zum Auftakt ein paar warme Strahlen für die vielen Helfer, die sich pünktlich in der Paunsdorfer Platener Straße 11 einfanden. Von der Wandergruppe über junge Familien bis zur Leiterin der Stadtteilbibliothek wollten viele helfen, ihr Wohnviertel von Unrat und Müll zu beseitigen. Quartiersmanagerin Sonja Golinski, die den Frühjahrsputz in Paunsdorf vor drei Jahren initiierte, und Jana Reinsch vom Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung freuten sich über den großen Zuspruch der Bevölkerung.

Rentnerinnen aus dem Viertel packen an

Die Rentnerin Monika Ebert wohnt eigentlich im Stadtteil Heiterblick um die Ecke. Trotzdem sammelte die 74-Jährige gemeinsam mit ihren Wanderfreundinnen Silvia Fibranz (66) und Monika Liese (73), mit denen sie jeden Montag unterwegs ist, drei Stunden lang Müll von der Straße und den Grünflächen ein.

Montags gehen Silvia Fibranz (l.) und Monika Liese gemeinsam wandern, am Sonnabend sammelten sie in ihrem Viertel den Müll ein. Quelle: André Kempner

„Warum wir dabei sind? Wir wohnen schließlich hier und ärgern uns über den Müll, den andere einfach fallenlassen“, meinte Silvia Fibranz und stopfte Papierschnipsel in die grüne Mülltüte.

Junge Mütter mit ihren Kindern: „Paunsdorf soll schön sein“

Die drei Kinder von Lama Alzaqta, die vor sieben Jahren aus dem Libanon nach Deutschland kam, unterstützen ihre Mutter mit großer Begeisterung. Die Integrationskoordinatorin, die in der kommunalen Koordinierungsstelle Migration arbeitet, war auch schon in den Vorjahren bei den Putzaktionen im Frühling dabei. „Wir alle möchten, dass Paunsdorf schön sein soll, denn wir leben hier und möchten uns auch integrieren“, sagte die 30-Jährige.

Die gebürtige Libanesin Lama Alzaqta packt gemeinsam mit ihren Kindern Rama (stehend, 10) , Tala (8) und Achmed (4) an. Quelle: André Kempner

Termine für Frühjahrsputz in Leipzig 22. März, 17 Uhr, Sauberkeitsaktion im Clara-Zetkin-Park 23. März, 13 Uhr, Reinigung im Wilhelm-Külz-Park und im Umfeld des Völkerschlachtdenkmals 26. März, 10 Uhr Reinigungsaktion im Stötteritzer Wäldchen (Treffpunkt Marienkirche) 2. April, Sauberkeitsaktion in Seehausen, Göbschelwitz, Hohenheida und Gottscheina2. April, 9 Uhr, Reinigungsaktion in der Emil-Teich-Siedlung (Treffpunkt Landgasthof Walradus Hof)2. April, 11 Uhr, Müll-Weg-Aktion , Brücke Kohlweg 9. April, 9 Uhr Frühjahrsputz in Sellerhausen-Stünz (Treffpunkt Plaußiger Straße 23)9. April, 9 Uhr Gewässer-Reinigungsaktion am Karl-Heine-Kanal (Treffpunkt Vereinshaus Wasserstadt Leipzig e.V.) Weitere Termine finden Sie hier!

Helfen ist wichtig

Nadja al Mohammad zeigte ihren Töchtern Laura (6) und Elina (4), wie das Müllsammeln funktioniert. „Es ist so wichtig, sich mit anderen Menschen zu treffen und sich gegenseitig zu helfen. Das will ich meinen Kindern beibringen, deshalb sind wir hier“, so die 31-jährige Paunsdorferin.

Nadja al Mohammad mit ihren Töchtern Laura und Elina (vorn) beim Müllsammeln in Paunsdorf. Quelle: André Kempner

Premiere für Familie Weber aus Leipzig-Paunsdorf

Rainer Weber und seine Frau Anne, die seit vielen Jahren im Viertel leben, haben ihre neunjährigen Zwillingssöhne Marek und Erik dabei. „Es ist für uns eine Art gemeinsame Pflichterfüllung“, sagte der Familienvater zur Samstagsbeschäftigung. Gemeinsam radelten sie zum „Grünen Bogen“, um sich bei den Teichen nach Müll umzusehen. Und außerdem gibt es momentan sechs Wildpaargänse zu beobachten, wusste die Mutter zu berichten.

Schandfleck vorm Konsum

Die Quartiersmanagerin Sonja Golinski hatte sich mit einigen Helferinnen auf dem Platz vorm Konsum eingefunden. Der sei regelmäßig Treffpunkt für Erwachsene und Jugendliche, oft werde dort Alkohol getrunken. „Ein einziger Schandfleck“, sagte sie über das „Tor zu Paunsdorf“ an der Straßenbahnhaltestelle „Am Vorwerk“. Die Stadtreinigung habe die Mülleimer abgebaut, nachdem diese drei Mal gebrannt hätten.

Seitdem wehen graue Mülltüten im Wind, die aber kaum genutzt werden. Die Erde vom Rosenbeet ist ständig übersät mit Kronkorken aller Couleur und Schnapsfläschchen. Die Frauen packten zügig an und beseitigten den Unrat. „Wir versuchen, als gutes Beispiel voranzugehen“, meinte auch die Leiterin der Paunsdorfer Stadtteilbibliothek Cornelia Gruhle, die an ihrem freien Tag zum Helfen gekommen war.

Viele freiwillige Helferinnen und Helfer kamen am Sonnabend zum Müllsammeln in Paunsdorf. Quelle: André Kempner

Freiwillige Sauberkeitshelfer in Leipzig gesucht

Ganzjährig können sich „Sauberkeitshelfer“, die mit der Stadtreinigung zusammen arbeiten und mit einer Grundausrüstung ausgestattet werden, unter projekt-stadtsauberkeit@srleipzig.de registrieren.

Sollten Sie Säuberungsaktionen von öffentlichen Flächen in Ihrem Viertel planen und durchführen wollen, können Sie das unter fruehjahrsputz@leipzig.de oder telefonisch unter 0341 123-8633 anmelden. Zu den Osterfeiertagen vom 14. bis 18. April und in den Schulferien (19. bis 24. April) gibt es keine städtischen Aktionen.

Von Regina Katzer