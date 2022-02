Leipzig: Fünf Millionen Euro für die Innenstadt der Zukunft

Leipzig

Leipzig bekommt Fördergeld aus dem Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“. Insgesamt schüttet der Bund 250 Millionen Euro an 238 Kommunen aus. 25,7 Millionen davon fließen in den Freistaat, Leipzig erhält von den 27 Städten und Gemeinden in Sachsen mit 4,8 Millionen Euro das meiste Geld. Das teilte jetzt Torsten Herbst mit, Bundestagsabgeordneter und Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion. Die Mittel sind für die Revitalisierung von Innenstädten vorgesehen – im Zusammenhang mit der Pandemie, aber auch langfristig. Hintergrund sind die durch Corona beschleunigten Probleme des innerstädtischen Handels. Die Geschäfte allein könnten als Zugpferd für lebendige Zentren künftig nicht mehr reichen, so die Befürchtung.

Details am Donnerstag

Die LVZ hatte bereits Anfang Dezember über die vorgesehene Verwendung der Mittel in Leipzig berichtet. So könnten unter anderem eine Outdoor-Sportanlage in der City sowie ein Café an der Rückseite der Oper entstehen. Neue Events wie „Internationale Tage der Städtepartnerschaften“ sind ebenfalls im Gespräch. Denkbar ist auch, das Personal um den neu installierten City-Manager Robin Spanke aufzustocken, um Stadtteilzentren und Magistralen stärker in den Fokus zu nehmen. Dabei bleibe es im Wesentlichen, erklärte Stadtsprecher Matthias Hasberg am Dienstag auf Anfrage. Am Donnerstag wollen Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) und Clemens Schülke (Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung und kommissarischer Leiter des Wirtschaftsdezernates im Rathaus) allerdings über weitere Schwerpunkte und Details informieren.

Neben Leipzig fließt in Sachsen unter anderem Geld an folgende Kommunen: Chemnitz (3,1 Millionen Euro), Plauen (2,7 Millionen), Limbach-Oberfrohna (2,2 Millionen), Augustusburg (725 000 Euro) und Bad Düben (540 000 Euro).

Von bm, KS, dpa