Leipzig

Die Stadt Leipzig möchte im neuen Jahr drei Millionen Euro bereitstellen, um schon lange leer stehende Wohnungen wieder nutzbar zu machen. Diese sollen dann zu sehr günstigen Preisen vermietet werden, die den sogenannten Kosten der Unterkunft (KdU) entsprechen. Das Angebot wendet sich an „Eigentümer von Plattenbauten in den Großwohnsiedlungen sowie von Beständen der 50er- und 60er-Jahre“, heißt es in einer aktuellen Vorlage des Baudezernates. Gefördert werden könnten aber auch einzeln stehende Plattenbauten – etwa nahe der Innenstadt.

Die neue Initiative geht auf einen Vorschlag der CDU-Fraktion im Rahmen der Haushaltsdebatte zurück. „Die Leipziger Wohnungsgenossenschaften verweisen schon lange darauf, dass sie in einigen Stadtgebieten recht hohe Leerstandsquoten haben“, erläutert deren baupolitische Sprecherin Sabine Heymann. „Hier möchten wir gern unterstützen, um diese Wohnungen wieder für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt nutzbar zu machen – vor allem auch für sozial schwache Familien.“

Kaltmieten für 15 Jahre auf KdU-Niveau

Das Problem bei den Leerständen seien die hohen Sanierungskosten. Wenn die Eigentümer solche Gebäude wieder beleben wollen, müssten sie die Mieten stark anheben, um ihre Kosten wieder einzuspielen. Das neue Programm solle dazu beitragen, in den Leerständen preisgünstigen Wohnraum zu schaffen und damit soziale Probleme zu entschärfen.

Konkret sieht die Vorlage aus dem Rathaus vor, den Eigentümern Pauschalen zu zahlen, die abhängig von der Größe der neu ertüchtigten Wohnung sind. Für eine Einraumwohnung wären das zum Beispiel 17.500 Euro, für eine Vierraumwohnung 23.500 Euro. Im Gegenzug verpflichten sich die Eigentümer, die geförderten Objekte 15 Jahre lang auf KdU-Niveau zu vermieten. In Abhängigkeit von der Haushaltsgröße beträgt die Kaltmiete also zwischen 5,16 Euro und 5,55 Euro pro Quadratmeter. Interessenten müssen einen weißen Wohnberechtigungsschein vorlegen, den es beim Sozialamt nach Prüfung der Einkommensverhältnisse gibt.

Erste Tranche reicht für 150 Wohnungen

Wenn der Stadtrat in seiner Sitzung am 9. Februar zustimmt, sollen die drei Millionen Euro noch dieses Jahr ausgeschüttet werden. Mit der Summe ließen sich etwa 150 Wohnungen wiederbeleben. Das Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung (AWS) führe dazu bereits mit verschiedenen Interessenten Gespräche, so die Kommune. Grundsätzlich wende sich das Programm an Eigentümer in jeder Rechtsform, also auch an private Hausbesitzer.

Zu den Interessenten gehört die Wohnungsgenossenschaft Lipsia. Sie will 2022 ihr Budget für die Sanierung leerstehender Wohnungen ohnehin deutlich erhöhen. Von den insgesamt fast 15 Millionen Euro, die die Genossenschaft in die Modernisierung und Instandsetzung von Beständen investieren wird, fließen allein sechs Millionen Euro in den Nachbezug“, sagt Vorstandschefin Nelly Keding. „Das ist ein Drittel mehr als bislang. Unser großes Ziel für 2022 ist, mehr leer stehende Wohnungen auf den Leipziger Wohnungsmarkt zu bringen.“

Wollen im neuen Jahr deutlich mehr leer stehende Wohnungen wieder nutzbar machen: Nelly Keding und Rolf Pflüger vom Lipsia-Vorstand. Quelle: Lipsia

Lipsia erhöht Nachbezugsbudget deutlich

Aktuell habe die Lipsia eine viel höhere Nachfrage als fertig aufbereitete Wohnungen im Angebot, pflichtet Finanzvorstand Rolf Pflüger bei. Neben dem erhöhten Nachbezugsbudget prüfe der Großvermieter daher auch die Möglichkeit, auf kommunale Fördermittel zuzugreifen. „Für das neue Programm der Kommune sind wir sehr dankbar. Wir würden damit einen weiteren Teil unserer schon länger ungenutzten Wohnungen sanieren und hoffen auf eine zumindest kleine Teilhabe an den Fördergeldern“, erklärt er. Der Leerstand bei der Lipsia liege aktuell bei 4,4 Prozent der knapp 8000 Wohnungen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Vorschlag der CDU sei von allen anderen Ratsfraktionen unterstützt worden, sagt Anja Feichtinger, Sprecherin für Wohnungspolitik bei der SPD. „150 Wohnungen sind zumindest ein Anfang. Wir müssen sehen, wie das in der Praxis funktioniert und angenommen wird. Und ob wir den Betrag in Zukunft eventuell noch aufstocken müssen.“

Sowohl Feichtinger als auch Heymann betonen, es sei nicht das Ziel, große Wohnblöcke komplett mit KdU-Haushalten zu belegen. Vielmehr müssten das AWS und die Eigentümer bei den Fördervereinbarungen auf eine soziale Mischung in den wiederbelebten Häusern achten.

Von Jens Rometsch