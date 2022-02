Leipzig

Sie liegt mitten im Zentrum, ist gut erreichbar. Doch bei den Anmeldezahlen der Fünftklässler kann die Georg-Schumann-Oberschule in der Glockenstraße nicht gerade glänzen: „Das kann ich durchaus nachvollziehen. Wenn Eltern das Schulgebäude von außen sehen, schreckt das ab“, gibt Schulleiter Sebastian Landes unumwunden zu. Doch das ändert sich bald: Die Bildungsstätte, in der derzeit 468 Schülerinnen und Schüler lernen, wird voraussichtlich im Frühjahr 2023 ins neue Domizil im sanierten Haus Dösner Weg ziehen, das bis dahin als Interim für die Apollonia-von-Wiedebach-Oberschule genutzt wird. Vorher wird das Gebäude komplett renoviert – damit die Schumann-Oberschule nach all den Jahren ein angenehmes Domizil hat und ihre Stärken voll entfalten kann.

Schulleiter Sebastian Landes von der Georg-Schumann-Oberschule in der Glockenstraße. Quelle: André Kempner

Schule gehört zum Französisch-Campus

Die Oberschule ist Teil des Deutsch-Französischen Bildungszentrums (genannt Franz) und kann auf dem Campus mit ihren Partnern wie der Kita Tarostraße und dem Reclam-Gymnasium näher zusammenrücken. Französisch wird auch in der Georg-Schumann-Oberschule vertieft unterrichtet. Das ist in Leipzig durchaus ein Alleinstellungsmerkmal. „Alle Schüler belegen von der fünften Klasse an eine zweite Fremdsprache“, erklärt Landes. Hauptschüler konzentrieren sich auf andere Fächer. Die Realschüler machen Französisch weiter, um auch Sprachzertifikate ablegen zu können und sich dadurch Zugänge zu weiterführenden Schulen wie dem Berufsgymnasium einfacher zu sichern. Das betrifft etwa 10 bis 25 Prozent der Schüler pro Jahrgang. Der Austausch mit Frankreich wird – nach der coronabedingten Pause – wieder forciert. Die Fachlehrer werden durch Sprachassistenten unterstützt. „Wenn nicht gerade Corona ist, passiert viel gemeinsam auf dem Campus“, erzählt Schülerin Medina Kurti aus der Zehnten. Dann gibt es wieder gemeinsamen Unterricht, kooperiert wird auch bei den DaZ-Klassen, also bei Schülerinnen und Schülern die Deutsch als Zweitsprache lernen.

Schülerin Medina Kurti von der Georg-Schumann-Oberschule. Quelle: André Kempner

Kulturelle Vielfalt als Gewinn

Leipzigs Kulturvielfalt ist in der Georg-Schumann-Oberschule allgegenwärtig. Etwa 54 Prozent der Schüler hat einen Migrationshintergrund. Das wird als Chance verstanden, wie der Schulleiter betont. „Es ist ein Gewinn für alle“, sagt er und freut sich, dass er eine Schule mit dem Label ohne Rassismus und mit Courage leitet. „In meiner Klasse lernen 26 Schüler, sechs davon sind ohne Migrationshintergrund“, erzählt Medina Kurti. „Besonders für Schüler mit Migrationshintergrund ist es hier ein sehr angenehmes Klima.“ Herkunft und Hintergrund spielen keine Rolle, da jeder „sein Päckchen zu tragen habe“.

Die Schule bietet viele Sportangebote – auch Winterlager mit Ski alpin oder Langlauf sowie Kanu und Stand-up-Paddeln im Sommer. An der Bildungsstätte unterrichtet ein recht junges Kollegium mit 45 Lehrerinnen und Lehrern. Sie ist Ausbildungsschule der Uni Leipzig.

Das alte, marode Haus der Georg-Schumann-Oberschule in der Glockenstraße. Im Frühjahr 2023 kann die Schule ihr neues Domizil am Dösner Weg beziehen. Quelle: André Kempner

Produktives Lernen ist eine Besonderheit

Eine weitere Besonderheit für alle, die mehr Praktiker als Theoretiker sind, ist das produktive Lernen. Das wird in Leipzig nur an der Helmholtz-Oberschule sowie an der Georg-Schumann-Oberschule angeboten. „Das ist für Schüler, die mit dem herkömmlichen Unterricht Probleme haben und sehr praxisorientiert lernen“, erklärt Landes. Sie sind dann zwei Tage in der Schule, drei Tage in einem Betrieb und erwerben einen Hauptschulabschluss.

Weitere Infos: https://www.georg-schumann-schule.de

Wie läuft die Anmeldung? Wann gibt es die Bildungsempfehlung? Die gibt es am 11. Februar 2022 an der jeweiligen Grundschule. Wann kann ich mein Kind anmelden? Die Eltern haben bis zum 4. März 2022 Zeit, ihre Kinder an den weiterführenden Schulen, also Oberschulen oder Gymnasien, anzumelden. Die Eltern können den gesamten Anmeldezeitraum nutzen. Es erfolgt keine Platzvergabe nach einer Anmeldereihenfolge. Die Anmeldung erfolgt wie im vergangenen Jahr kontaktarm. Nur Eltern, die ihr Kind ohne Bildungsempfehlung für das Gymnasium an dieser Schulart anmelden wollen oder für ihr Kind eine vertiefte Ausbildung anstreben, melden ihr Kind persönlich an. Für alle anderen gilt bevorzugt eine Anmeldung auf dem Postweg. An welcher Schule kann ein Kind angemeldet werden? Ihre Wunschschule können die Eltern frei wählen. Anders als bei Grundschulen gibt es bei Gym­nasien und Oberschulen keine Schulbezirke. Warum muss ich einen Zweit- und Drittwunsch angeben? Es stehen insgesamt in der Stadt Leipzig genügend Plätze zur Verfügung. Die Erfahrungen zeigen aber, dass das Wahlverhalten bezogen auf die jeweiligen Einzelschulen unterschiedlich ist. Daher wird für den Fall einer Nichtaufnahme an der Erstwunschschule ein Zweit- und Drittwunsch benötigt. Wer entscheidet, ob mein Kind angenommen wird? Die Schulleiter entscheiden entsprechend der Schulordnung und der vorhandenen Kapazitäten über die Aufnahme. Auch Zweit- und Drittwünsche können nur berücksichtigt werden, wenn genügend Plätze vorhanden sind. Wann erhalte ich Bescheid, ob mein Kind angenommen ist? Den Aufnahmebescheid erhalten die Eltern am 3. Juni 2022 von der aufnehmenden Schule.

Von Mathias Orbeck