Gerade die Gerüchte, zu denen es keine belastbaren Indizien gibt, halten sich oft am längsten. So wissen viele ältere Einwohner des Leipziger Stadtteils Leutzsch sofort, welches Haus gemeint ist, wenn man von der „Göring-Villa“ spricht.

Nazi-Größe Göring war mehrfach in Leipzig

In der Hans-Driesch-Straße 17 steht seit vielen Jahren nur noch die Ruine dieses einstmals prachtvollen Gebäudes. Das Grundstück mit einem 6000 Quadratmeter großen Gartenpark befindet sich direkt neben dem bekannten „Lindner-Hotel“, das 2019 von der Seminaris-Gruppe übernommen wurde.

Ob die NS-Größe Hermann Wilhelm Göring (1893 – 1946) jemals in oder an der Villa war, lässt sich anhand von Dokumenten bisher nicht belegen. Bei der Stadt, im Stadtgeschichtlichen Museum und bei den Denkmalschutzbehörden ist dergleichen nicht bekannt. Fakt ist lediglich, dass sich der Befehlshaber der Luftwaffe, Wirtschaftsminister und brutale Kämpfer gegen oppositionelle und jüdische Menschen mehrfach in Leipzig aufhielt – so zum Reichstagsbrandprozess 1934.

Auch vom mondänen Gartenhaus (links) sind nach mehreren Bränden nur noch Reste erhalten. Quelle: André Kempner

Göring pflegte einen dekadent-luxuriösen Lebensstil. Wegen militärischer Misserfolge wurde er ab 1942 zunehmend aus dem öffentlichen Leben gedrängt, im April 1945 von Hitler aller Ämter enthoben.

Keine Spur von angeblichen Fotos

Ältere Leutzscher erzählen freilich, ein Bäcker habe Göring beim Abliefern von Brötchen im mondänen Gartenhaus der Villa mit leicht bekleideten Damen gesehen. Andere Berichte besagen, eine Geliebte Görings habe auf dem Areal gewohnt. Auch soll es Fotos geben, die Göring oder Propaganda-Minister Joseph Goebbels an der Villa zeigen. Genaues weiß man aber auch beim geschichtlich sehr interessierten Leutzscher Bürgerverein nicht.

Sechs Jahre Konsulat von Panama

Laut Bauakte wurde die Villa 1909 für die Pelzhändler-Familie Jenny Jacob errichtet. Von 1920 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs stand Carl Michler im Grundbuch, der Besitzer der Eisengießerei Edmund Becker & Co an der Junghanßstraße (heute Einkaufszentrum Leutzsch-Arkaden) und zeitweilig auch Konsul von Panama war. Die Villa diente sechs Jahre als Konsulat von Panama, danach wieder als Geschäftshaus und zu Wohnzwecken. 1933 stieg bei der Eisengießerei der Autobauer Adam Opel AG als Großaktionär ein.

So werden die beiden neuen Mehrfamilienhäuser auf dem Gelände an der Hans-Driesch-Straße (oben) angeordnet. Quelle: Baukomplex

1938 entstanden das Gästehaus im Garten und ein (längst zerstörter) Pavillon nach Plänen von Meisterarchitekt Emil Franz Hänsel. Bereits während der Wohnnutzung zu DDR-Zeiten sollen alle Gebäude verfallen, Plastiken und Skulpturen im Garten verschwunden sein. Bald nach der deutschen Wiedervereinigung stand alles leer, brachen in der Villa mehrfach verheerende Feuer aus. „Eine Sanierung unter Wahrung wesentlicher Teile der Denkmalsubstanz war aufgrund der umfassenden Schäden nicht mehr möglich“, erklärte das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege jetzt auf LVZ-Anfrage. Deshalb habe man die Abrissgenehmigung erteilt.

Rohbau soll noch dieses Jahr stehen

Schon in Kürze sollen die Bagger an der Hans-Driesch-Straße 17 anrücken. „Nach dem Abbruch beginnen wir gleich mit dem Bau von zwei neuen Villen, die insgesamt 20 Wohnungen sowie 32 Tiefgaragen-Plätze erhalten“, sagte Alexander George von der Schkeuditzer Firma Immobase. „Der Rohbau soll möglichst noch dieses Jahr stehen und Ende 2021 alles bezugsfertig sein.“

Vorbild für die neuen Mehrfamilienhäuser in Leutzsch ist die „Villa Heine“ an der Karl-Heine-Straße. Quelle: André Kempner

Bei dem Projekt arbeitet sein Unternehmen erneut mit dem Leipziger Architekturbüro Baukomplex von Martin Faßauer und dem Leipziger Bauentwickler KDB zusammen. In der Konstellation habe man jüngst schon die „Villa Heine“ (siehe Video unten) in der Karl-Heine-Straße 10a erfolgreich fertiggestellt. „Die neuen Häuser in Leutzsch sind vom Aussehen und der Ausstattung her ähnlich wie die Villa Heine geplant, passen sehr gut zum umliegenden Villen-Viertel.“

Rund 17 Millionen Euro betrage das Projektvolumen. Die auf exklusivem Niveau ausgestatteten Wohnungen sind 105 bis 334 Quadratmeter groß, kosten (oft mit Gartenanteil) 450 000 bis zwei Millionen Euro, was zwischen 4000 und 6000 Euro pro Quadratmeter entspreche.

