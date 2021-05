Leipzig

Am Bevölkerungswachstum in Leipzig in den vergangenen zwei Jahrzehnten hat auch Gohlis ordentlich partizipiert. Lebten im Jahr 2000 noch 32.580 Menschen in den drei Ortsteilen Gohlis-Süd, Gohlis-Mitte und Gohlis-Nord, so waren es 2010 bereits 38.592. Ende 2020 zählte das Amt für Statistik und Wahlen Leipzig 45.924 Personen mit Wohnsitz in Gohlis.

Vor allem Gohlis-Süd trug zu dem Anstieg bei: von 11.890 auf 18.770 Menschen in den 20 Jahren. Dagegen sank die Bevölkerung in Gohlis-Nord zwischen 2000 und 2010 sogar von 8414 auf 8167, wuchs dann aber wieder und lag 2020 bei 9761. Verwaltungstechnisch gehören die drei Gohliser Ortsteile zum Leipziger Stadtbezirk Nord – zusammen mit Eutritzsch, Seehausen und Wiederitzsch.

Der Norden hat ältere Bewohner als der Süden und die Mitte

Im Altersdurchschnitt bleibt Gohlis weitgehend konstant, wobei Gohlis-Nord etwas älter als die beiden anderen Ortsteile ist. Hier waren die Menschen im Jahr 2000 im Mittel 48,4 Jahre alt, 2020 betrug das Durchschnittsalter 47,3 Jahre. In Gohlis-Süd sind die Einwohner 2020 im Durchschnitt 39,8 Jahre (2000: 39,6), in Gohlis-Mitte 39,6 (2000: 40,6). Die Bevölkerung ohne deutschen Pass hat sich seit 2010 in Gohlis mehr als verdoppelt: von 1862 auf 4036. Gohlis-Nord hatte daran den größten Anteil. Hier waren 2010 noch 173 Ausländerinnen und Ausländer gemeldet. Bis 2020 erhöhte sich ihre Zahl auf 1074.

Die Zahl der Single-Haushalte ist hoch in Gohlis: 13.132 Menschen lebten hier 2020 allein. Das sind 52,1 Prozent der Haushalte. Nur in 579 Wohnungen – 2,3 Prozent – lebten vergangenes Jahr fünf oder mehr Personen. 6971 Gohliser Haushalte bestanden aus zwei Menschen, das sind 27,7 Prozent.

Bei den Mieten lag Gohlis 2019 leicht über dem Leipziger Durchschnitt. Die Kaltmiete betrug in dem Jahr pro Quadratmeter und Monat in ganz Leipzig im Mittel 6,03 Euro, in Gohlis 6,24 Euro. Die Warmmiete mit den Nebenkosten lag 2019 im gesamten Stadtgebiet bei durchschnittlich 8,18 Euro, in Gohlis dagegen bei 8,40 Euro. Wie fast überall in Leipzig steigen auch in Gohlis die Mieten seit einigen Jahren.

Trotzdem müssen die Gohliser prozentual weniger als die Einwohner anderer Stadtteile für ihre Gesamtmiete abzweigen: 28,9 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens gingen hier 2019 im Schnitt fürs Wohnen drauf. In Grünau waren es im selben Jahr 30 Prozent, in Leutzsch 31 Prozent. Das durchschnittliche Haushaltseinkommen lag in Gohlis 2019 bei 2221 Euro, in Grünau dagegen bei 1438 Euro und in Leutzsch bei 1839 Euro.

Der Anteil der Erwerbstätigen ist in den drei Ortsteilen höher als im Leipziger Durchschnitt. Für 70,1 Prozent der Gohliser ist ein Erwerbseinkommen die Hauptquelle des Lebensunterhalts. Auf das gesamte Stadtgebiet bezogen trifft das auf 61 Prozent der Leipzigerinnen und Leipziger zu.

Die Wahlergebnisse sind zuletzt je nach Anlass unterschiedlich ausgefallen. Als 2019 der Stadtrat gewählt wurde, waren ebenso wie bei der Europawahl im selben Jahr die Grünen die stärkste Partei in Gohlis: mit 25,1 Prozent beziehungsweise 22,3 Prozent der Stimmen. Bei der Landtagswahl – ebenfalls 2019 – votierten hingegen 27,6 Prozent der abstimmenden Gohliser für die CDU, mehr als für jede andere Partei. Auch bei der Bundestagswahl 2017 errang die CDU mit 24,7 Prozent den Sieg in Gohlis. Die Grünen landeten damals mit 9,8 Prozent lediglich auf Platz sechs.

Von Mathias Wöbking