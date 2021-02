Leipzig: Gohliser Schlösschen bekommt einen neuen Betreiber

Leipzig

Die lange und traditionsreiche Geschichte des Gohliser Schlösschens bekommt ein weiteres Kapitel. Mit der „Gohliser Schlösschen – Musenhof am Rosenthal gGmbH“ soll es einen neuen Betreiber des historischen Baus geben. Der entsprechende Verwaltungsvorschlag wurde jetzt vom Kulturdezernat auf den Weg gebracht und in der OBM-Dienstberatung bestätigt, wie das Kulturamt am Freitag mitteilte.

Den Schwerpunkt würden die beiden Gesellschafter Thomas Roßdeutscher und Michael Plättner auf den kulturell-künstlerischen Veranstaltungsbetrieb legen, wie es hieß. Zu den Eckpunkten soll ein vielseitiges, zeitgenössisches Kunst- und Kulturprogramm gehören, außerdem eine neue Dauerschau sowie Wechselausstellungen, Bürgerbeteiligung und Willkommenskultur.

Kulturcafé geplant

Bereits erfolgreich etablierte Formate sollen bleiben und das Haus auch für überregional agierende Partner interessant machen. Entstehen wird zudem ein Kulturcafé, das eng in den Veranstaltungsbetrieb eingebunden wird. Der Betrieb des Cafés wird von der Betreibergesellschaft selbst übernommen.

Vor genau einem Jahr hatte der langjährige Chef des Restaurants am Schlösschen wegen eines Dauerstreits mit dem Freundeskreis Gohliser Schlösschen e.V. das Handtuch geworfen. Maik Becher beschuldigte den Verein, der das Areal seit 2005 betrieb, sich nicht an das vertraglich fixierte Exklusivitätsrecht für die gastronomische Versorgung bei Veranstaltungen gehalten zu haben. Ohne Rücksprache mit ihm habe der Freundeskreis einen externen Dienstleister eingeschaltet.

Potenzialanalyse nach heftiger Kritik

Auch am wenig ausgeprägten Kulturprogramm hatte es Kritik gegeben. Im vergangenen Jahr lief deshalb eine Potenzialanalyse zum künftigen Betrieb des Ortes im Auftrag der Stadt. „Mit dem Musenhof-Konzept haben wir uns für ein Betriebsmodell entschieden, dass neben der Pflege der kulturhistorischen Tradition und zeitgenössischen Kultur auch unternehmerische Fähigkeiten und Erfahrungen in den Dienst eines gemeinwohlorientierten Kulturortes setzt“, sagte Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Die Linke).

Die Betreibung war im Juni 2020 ausgeschrieben worden, vier Bewerbungen gingen ein. Endgültig über den neuen Betreiber entscheiden wird der Stadtrat am 24. März. Die Wiedereröffnung sei schrittweise geplant – auch in Abhängigkeit von der Entwicklung der Corona-Pandemie, hieß es aus dem Rathaus.

Von Mark Daniel