Leipzig

Bei zahlreichen Haushalten im Leipziger Westen ist am Freitagmorgen der Strom ausgefallen. Betroffen seien die Stadtteile Plagwitz und Schleußig, teilten die Stadtwerke an ihrer Störungshotline mit. An der Beseitigung des Problems werde gearbeitet, hieß es gegen 9 Uhr. Betroffen sind nach LVZ-Informationen auch mindestens ein Supermarkt und mehrere Firmen.

Die ersten Störungen gingen kurz nach 8.30 Uhr rund um die Erich-Zeigner-Allee/Industriestraße/Zschochersche Straße ein. Der Stromausfall betrifft offenbar das Wohn- und Gewerbegebiet bis zur Antonienstraße, wie aus Meldungen auf Störungsportalen im Internet hervorging.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kurz nach 9 Uhr meldeten einzelne Betroffene, dass der Strom wieder da sei. Die Ursache für den Ausfall ist bisher noch unklar.

Von nöß