Leipzig

In einem großen Teil des Leipziger Waldstraßenviertels ist am späten Montagnachmittag der Strom ausgefallen. Etwa 3500 Haushalte seien davon betroffen, wie die Stadtwerke auf LVZ-Anfrage mitteilten. Die Ursache sei bisher noch nicht gefunden, daher sei auch noch nicht absehbar, wie lange die Störung andauere.

Stadtwerke rechnen mit längerem Ausfall

„Die Kollegen sind mit Hochdruck dabei, einzelne Versorgungsstränge abzufahren, um den Fehler zu finden, der aber nicht eindeutig ist. Wir gehen deshalb davon aus, dass der Ausfall noch länger anhält“, so Marc Backhaus, Sprecher der Leipziger Gruppe.

Der Stromausfall betrifft einen größeren Teil des Waldstraßenviertels, wie die Störungskarte von Netz Leipzig zeigt. Rund 3500 Haushalte sollen betroffen sein. Quelle: Netz Leipzig

Betroffen sei ein größeres Gebiet zwischen der Innenstadt und der Lessingstraße, so Backhaus. Auf der Störungskarte von Netz Leipzig wurden Ausfälle entlang der Jahnallee, Gustav-Adolf-Allee und Hinrichsenstraße gemeldet, aber auch am Waldplatz. Das Problem bestehe seit kurz nach 17 Uhr, so Backhaus.

Auch die Hauptfeuerwache war vom Stromausfall betroffen. Laut eines Sprechers aus der Feuerwehr-Leitstelle sei sofort das Notstromaggregat angesprungen, so dass es keine Probleme gegeben habe. „Die Kollegen waren ohnehin gerade ausgerückt.“

„Waschmaschine besser nicht anmachen“

Kurz vor 18 Uhr war nach LVZ-Informationen bei einzelnen Haushalte der Strom wieder da. Backhaus riet jedoch zur Vorsicht. Es könne sich um Zwischenschaltungen der Stadtwerke-Techniker handeln, auf die ein erneuter Ausfall folge. „Die Waschmaschine sollte jetzt nicht angemacht werden. Damit besser noch warten“, empfahl der Sprecher. Die Stadtwerke wollen informieren, sobald die Störung behoben ist.

Dieser Text wird weiter aktualisiert.

Von nöß