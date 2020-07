Leipzig: Großvermieter LWB startet Bau von 400 Sozialwohnungen

Leipzig

Trotz Corona-Krise hat die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) soeben zwei neue Großbaustellen in Neulindenau und Gohlis-Nord gestartet. Dabei entstehen 406 Sozialwohnungen und eine Kindertagesstätte, teilte das kommunale Unternehmen mit.

Fünfgeschosser mit Kita im Norden

Für Leipzig sind es die beiden bislang größten Vorhaben im Sozialen Wohnungsbau. Nach der Fertigstellung 2022 können in der Landsberger Straße 120 – 126 (nahe der Endstelle der Straßenbahnlinie 4) immerhin 106 Familien einziehen. Und dann den Komfort eines Neubaus für 6,50 Euro kalt pro Quadratmeter genießen. In die fünfgeschossigen Häuser wird eine neue Kita mit 165 Plätzen integriert.

In der Landsberger Straße 120-126 entstehen 106 Sozialwohnungen und eine Kita – hier eine Visualisierung des Projektes. An diesem Standort in Gohlis-Nord haben die Arbeiten ebenfalls gerade begonnen. Quelle: RAU Architekten / IPROconsult GmbH

Noch umfangreicher fällt das Vorhaben am Ostrand des Dunckerviertels in Neulindenau aus. Auf einem ganzen Geviert an der Holberg- und Saalfelder Straße sollen bald 18 Häuser mit 300 Wohnungen in die Höhe wachsen. Auch diese sind ab der Fertigstellung 2023 für 15 Jahre komplett mietpreisgebunden bei 6,50 Euro kalt pro Quadratmeter. Das liegt zwar um einiges höher als die aktuellen Bestandsmieten in Leipzig, jedoch deutlich unter den heutigen Angebotsmieten für Neubauten. Diese betragen oft etwa 10 Euro kalt pro Quadratmeter. Die Differenz bezahlt der Freistaat Sachsen über ein Förderprogramm.

Wie berichtet, hatte die LWB im vergangenen Jahr bereits drei Neubauten begonnen, die jeweils zum Teil auch Sozialwohnungen erhalten. In der Bernhard-Göring-Straße 17 (mit integrierter Kita) hängt nun schon ein Richtkranz über dem Rohbau, ebenso in der Straße des 18. Oktober 5-7 und in der Littstraße 2-8. Alle drei Objekte sollen bis zum nächsten Frühjahr bezugsfertig werden. Insgesamt entstehen dabei 353 Wohnungen, von denen 150 (43 Prozent) mietpreisgebunden sind.

Im Rohbau steht inzwischen das neue LWB-Ensemble an der Liitt- und Querstraße (links unten). Bis zum nächsten Frühjahr soll es bezugsfertig sein. Von den 152 Wohnungen mit ein bis vier Zimmern werden 79 mit Mietpreisbindung bei 6,50 Euro kalt pro Quadratmeter vergeben. Quelle: Peter Usbeck

„Wir sind stolz darauf, dass wir gemeinsam mit den ausführenden Firmen gut durch die Corona-Krise gekommen sind“, erklärte Iris Wolke-Haupt, LWB-Geschäftsführerin für Wohnungswirtschaft und Bau. Rund 170 Millionen Euro würden die fünf Projekte mit 759 Wohnungen in verschiedenen Größen samt der zwei Kindertagesstätten kosten.

Noch fünf weitere Projekte in Vorbereitung

Im nächsten Jahr sollen weitere Baustellen hinzukommen – ebenfalls mit Schwerpunkt im sozialen Wohnungsbau. Aktuell befänden sich noch fünf Projekte mit fast 400 Wohnungen und einer Kita (am Lindenauer Hafen) in Planung, so Wolke-Haupt. Das kommunale Unternehmen bewirtschafte mit 455 Beschäftigten gut 35 300 Wohnungen, entwickle dabei auch neue Produkte für Senioren und für Familien.

2019 seien alle von der Stadt Leipzig vorgegebenen, wirtschaftlichen Ziele erfüllt worden, so Finanzgeschäftsführerin Ute Schäfer. Der Gewinn aus der operativen Geschäftstätigkeit lag vor Steuern bei 8,65 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote erreichte mit 40,7 Prozent einen neuen Spitzenwert, was vorteilhaft bei Kreditaufnahmen sei.

So sollen die neuen Häuser an der Saalfelder Straße in Neulindenau aussehen. Geplant sind 300 Sozialwohnungen, die im Jahr 2023 bezugsfertig werden. Quelle: S&P Sahlmann

Die Kaltmieten seien im vergangenen Jahr um knapp 2,3 Prozent auf 5,35 Euro pro Quadratmeter gestiegen, was weiterhin klar unter dem Leipziger Durchschnitt liege. Die Leerstandsquote verharrte bei reichlich vier Prozent der Bestände.

Hilfe für Mieter im Corona-Shutdown

Die LWB sei ein Garant für bezahlbares Wohnen in Leipzig, lobte Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) bei der Vorlage der Unternehmensbilanz für 2019. Jüngst habe sie auch nach Ausbruch der Corona-Pandemie allen vom Shutdown betroffenen Mietern sehr frühzeitig unbürokratische Hilfe zugesichert.

Von Jens Rometsch