Leipzig

Wer an Grünau denkt, denkt die Platte gleich mit. Dabei stehen neben den markanten Wohnkomplexen auch unzählige adrette Einfamilienhäuser und Neubauprojekte, deren Mieten mit anderen Leipziger Stadtteilen lässig konkurrieren können. Aber die Betonriesen sind zum Aushängeschild geworden, so wie die Karli für die Südvorstadt oder die Baumwollspinnerei für Plagwitz. Mit dem Unterschied, dass die Strahlkraft ihrer Symbolik in völlig verschiedene Richtungen ausschlägt.

Kaum ein anderer Teil der Stadt wird so schnell über einen Kamm geschoren wie Grünau. Sozial schwache Milieus, Kriminalität, Konflikte. Kein Ort, an dem man freiwillig leben möchte. Oder?

Die Leipziger Soziologin Sigrun Kabisch begleitet die Entwicklung des Viertels seit 1979 mit einer einzigartigen Langzeitstudie zur Wohnzufriedenheit der Grünauer. Sie stellt den Menschen im Viertel regemäßig mehrere Fragen, davon eine sehr zentrale: „Würden Sie einem guten Freund raten, nach Grünau zu ziehen?“ Die Zustimmungswerte sanken lange, vor etwa zehn Jahren aber erreichten sie wieder den Höchststand, wie zu Anfangszeiten. In den Befragungen 2015 und 2020 sanken die Werte wieder, aber nur leicht.

Viel Grünflächen kontra fehlendes Sicherheitsgefühl

Grünau scheint unterschätzt. Die vielen Grünflächen, eine solide Infrastruktur, gute Verkehrsanbindung und erschwingliche Mieten – all das sind Faktoren, die die Grünauer positiv bewerteten. Auch kulturell entwickelt sich im Viertel zur Zeit einiges – der vor 25 Jahren gegründete Verein Großstadtkinder, der Kinder aus ihren oft schwierigen familiären Verhältnissen an Theater und Kunst heranführt, bekam 2015 von der Stadt für 1,2 Millionen Euro einen Neubau in die Alte Salzstraße gestellt. Im vergangenen Jahr übernahm die Stadt zudem den Robert-Koch-Park, auf dem 15 Hektar großen Gelände soll ein Kultur-, Freizeit- und Bildungszentrum für die Einwohner Grünaus entstehen. Kostenpunkt der Sanierung: rund 3,5 Millionen Euro. Die neuen Mieter sind nicht irgendwer – so zieht das bekannte Soziokulturzentrum Haus Steinstraße aus der Südvorstadt nach Grünau.

Auch die Wohnkultur in der Grünauer Platte hat überdauert, sich angepasst. Der Stadtteil wurde lange Zeit als Lebensmittelpunkt erster Wahl verschmäht, um schließlich in den letzten Jahren Stück für Stück wiederentdeckt zu werden. Bevölkerungswachstum und der damit in Verbindung stehende Ruf nach bezahlbarem Wohnraum spielten in die Karten. Wie viel des ambivalenten Rufes steckt also wirklich im Stadtteil mit Beton-Panorama?

40 Jahre ist es her, da pflanzte Klaus Wagner einen mannshohen Stock auf den Hof seines Blockes. Ein grünes Bekenntnis zur damals öden, schlammigen Umgebung, der vielen nagelneuen Plattenbauten, die ihn umgaben.

Heute gedeiht dort eine prächtige Linde, die der 78-Jährige Jahr um Jahr hat wachsen sehen. Er ist das, was der Volksmund ein waschechtes Urgestein nennt. Seit 1979 sind er und seine Frau ihrer Plattenbau-Wohnung in Grünau nun schon treu. Für Klaus Wagner ist sie sein Zuhause, kein Klischee.

„Früher war eine Wohnung in Grünau wie ein Sechser im Lotto“: Grünauer Urgestein Klaus Wagner (78). Quelle: André Kempner

Ende der 1970er Jahre: Soziale Vielfalt war Programm

„Früher“, erzählt er, „war eine Wohnung in Grünau wie ein Sechser im Lotto. Vorher hatten wir eine im Süden der Stadt, da hieß es jeden Tag Kohle schleppen. Und hier kam auf einmal warmes Wasser aus der Wand. Das war unbeschreiblich.“ Zu DDR-Zeiten habe man sich um die Platte gerissen und nur durch Glück eine Wohnung bekommen.

Innerhalb von zwei Monaten zogen 17 Mietparteien in seinen Block mit ein – darunter eine Olympiasiegerin, ein Ingenieur, ein Kohlehändler, ein Tänzer aus der Oper, Verkäuferinnen und Rentner. Soziale Vielfalt war Programm

Das Viertel am Stadtrand, in dem es Probleme gibt

Grünaus Entstehungsgeschichte steht immer auch in dem politische Kontext der Zeit, sagt Sigrun Kabisch. „In der DDR“, sagt sie, „galt dieses Wohnkonzept als neu und modern.“ Eine Stadt in der Stadt. Vom Reißbrett geplant. Bis kurz vor der Wende lebten in Grünau rund 85.000 Menschen.

Heute sind es weniger als die Hälfte. Die Wahrnehmung von außen wird oft darauf beschränkt, Grünau als „das Viertel am Stadtrand zu sehen, in dem es Probleme gibt“, so Sigrun Kabisch. Es fängt mit dem Begriff „Platte“ an. Ein Wort, das „nie ohne negative Konnotation gebraucht wird“. In der Forschung und in der Stadtplanung spreche man deshalb von Großwohnsiedlung.

Die Leipziger Soziologin Sigrun Kabisch begleitet seit 1979 eine Langzeitstudie zur Wohnzufriedenheit der GrünauerInnen. Quelle: privat

„Platte“ als Reizwort

Die „Platte“ ist zum Reizwort geworden, dessen Sprengkraft nicht zuletzt in seiner Geschichte begründet liegt. Für die einen ist sie ein Schatten, für die anderen ein leuchtendes Symbol der DDR-Vergangenheit. Oder schlicht ein Ort prekärer sozialer Verhältnisse – „dafür müssen Sie nur die Krimis im Fernsehen schauen, um das gezeigt zu bekommen“, meint Sigrun Kabisch. Aber es bedürfe einer genauen und differenzierten Analyse, um Potenziale und Perspektiven zu erkennen.

Auch in ihrer Studie gibt es Dinge, die viele Grünauer bemängeln. Das fehlende Sicherheitsgefühl, mangelnde Sauberkeit und Probleme im Zusammenleben, zum Beispiel. Ergebnisse, die aber nicht überall in Grünau gleichermaßen zutreffen würden, stellt Sigrun Kabisch klar.

Die Existenz von Problem-Teilräumen sei jedoch nicht von der Hand zu weisen. „Es gibt Bereiche, in denen Arbeitslosigkeit und geringes Einkommen, Müllberge und Drogenkonsum zusammentreffen. Dort ist das Zusammenleben erschwert.“ Zusätzlich verschärft habe sich die Lage noch einmal 2015, als mit einem Schlag viele Geflüchtete in eben jene Teile der Großwohnsiedlung kamen.

Wagner: „Die Integration bleibt schwierig. Ein konfliktarmes Nebeneinander ist realistischer“

Grünauer-Urgestein Klaus Wagner weiß um die Entwicklungen in der Vergangenheit. „Vor allem ältere alleinstehende Damen hatten damals erstmal Angst. Doch das hat sich gegeben. Viele der Massenunterkünfte sind inzwischen wieder weg. Inzwischen leben die Leute in Wohnungen.“

Er selbst sprach sich von Anfang an für die Aufnahme aus, hat Deutschkurse gegeben und wollte helfen. Dennoch ist sein Fazit heute eher verhalten: „Die Integration bleibt schwierig. Ich glaube, stattdessen ist ein konfliktarmes Nebeneinander realistischer.“

Außerdem bedauert er den „Prozess gesellschaftlicher Individualisierung“ in Grünau seit der Wiedervereinigung. „Heute kenne ich meine Nachbarn nicht mehr.“ Begonnen hat diese Entfremdung für ihn in den späten 1980er Jahren, als eine allgemeine Lethargie und eine Art „Verdruss der Wendezeit“ einsetzte und viele Bewohner aus Grünau wegzogen.

Plötzlich war die Platte nicht mehr gut genug. „Wer es sich leisten konnte, verwirklichte seinen individuellen Wohntraum in einer Einfamilienhaus-Siedlung“, erinnert er sich.

Klaus Wagner betrachtet das Leben im Grünauer Plattenbau pragmatisch. Als jemand, der um die Stärken und Schwächen seines Viertels weiß und deshalb aktiv werden möchte. Zehn Jahre war er deshalb im Quartiersrat Mitglied, um etwas in seinem Grünau zu bewegen.

#Plattenbauromantik

Patrick Bauer lebt zwar nicht in der Großwohnsiedlung, ist aber trotzdem regelmäßig dort unterwegs. Der 36-Jährige kommt aus dem Erzgebirge und wohnt seit 2018 in Leipzig. Er fotografiert und macht die Grünauer Platte auf dem sozialen Netzwerk Instagram immer wieder zum Mittelpunkt seiner Motive. Der Hashtag #Plattenbauromantik darf dabei nicht fehlen. „Die Platte ist hart, die Romantik ist weich. Diese Siedlungen haben von beidem etwas. Und sie haben eine starke Community, viele Menschen, Konflikte, Wege und Begegnungen. Dort gibt es viele Typen auf einem Haufen.“

Patrick Bauer ist fasziniert von den Kontrasten und der brachialen Ästhetik. „Die Platte fühlt sich für mich überwältigend und zugleich erdrückend an, wie wenn man vor einem hohen Berg steht.“ Seit längerem überlegt er, ein Büro in Grünau zu mieten. „Es ist günstig und die Kulisse ist inspirierend.“ Leben würde er in Grünau trotzdem nicht, gibt der 36-Jährige zu.

Kabisch: „Inzwischen tut sich was“

Mit dieser Einstellung steht der Fotograf nicht allein da. Und sie markiert den Knackpunkt für die weitere Entwicklung des Viertels, findet Soziologin Sigrun Kabisch. Lange Zeit scheute sich die Stadt, angemessen zu investieren – „inzwischen tut sich was“. Schulen werden gebaut und renoviert, Nachbarschaftsinitiativen gegründet, Kultur angesiedelt. So entstehe Raum, der auch für Familien und junge Menschen noch interessanter wird.

„Momentan ist es häufig so, dass junge Leute kommen und irgendwann weiterziehen. Es wird die Herausforderung sein, sie zu binden.“ Ihre Studie zeige aber noch einen weiteren Trend, einen erfreulicheren: Rückkehrer. Also jene, die ihre Kindheit und Jugend in Grünau verbracht haben und nun in die Nähe ihrer Angehörigen und Freunde zurückkehren.

Wenn Klaus Wagner heute jemand fragen würde, ob er nach Grünau ziehen sollte – so wie es Sigrun Kabisch in ihren Befragungen tut – würde er dies entschieden bejahen. „Es gibt sehr viel Grün, eine gute Infrastruktur, ein Ärztehaus. Für die Dinge des täglichen Bedarfs ist gesorgt. Dann ist da noch das Theatrium, das Allee-Center, der Kulkwitzer See. Der Robert-Koch-Park wird gerade zum Bürgerpark umgestaltet. Dort gehen ich und meine Frau oft walken.“ Klar, gebe es einige Dissonanzen. Für die Zukunft sei es deshalb umso wichtiger, ein soziales Gleichgewicht zu schaffen, sagt er. Und dafür braucht es frischen Wind in der Platte.

Von Lisa Schliep und Pauline Szyltowski