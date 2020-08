Leipzig: Gut Schloss Gundorf nun doch verkauft

Leipzig

Nun also doch – das Gut Schloss Gundorf ist verkauft worden. Wie die Deutsche Grundstücksauktionen AG gegenüber der LVZ bestätigte, ging das neun Hektar große Areal in Böhlitz-Ehrenberg für 1,9 Millionen Euro in der sogenannten Nachverkaufsphase weg. Bei einer Versteigerung im Dezember 2019 hatte sich kein Bieter gefunden. Damals wurden als Mindestpreis noch 1,95 Millionen Euro aufgerufen.

Außer dem sanierten Schloss mit 20 Zimmern gehören zur Anlage das Mehrfamilienhaus „Marienhof“, ein Kutscher- und ein Verwalterhaus, der Wirtschaftshof mit Lagern und Garagen sowie ein Reiterhof samt Reithalle und Ställen für 60 Pferde. Fast alle 40 Wohnungen und 25 Gewerbeeinheiten sind vermietet. Das um 1720 entstandene Gut wurde vom Leipziger Ratsherren Johann Ernst Kregel von Sternbach gegründet. Der riesige Park verdankt seine Gestaltung im englischen Stil dem berühmten Landschaftsgärtner Peter Joseph Lenné.

Mieter werden nach Lastenübergang informiert

Auch der bisherige Besitzer Ralf-Dieter Montag-Girmes bestätigte der LVZ den Eigentümerwechsel. Der Kauf sei jedoch noch nicht abgewickelt. Erst wenn der Nutzen- und Lastenübergang feststehe, würden die Mieter und die Öffentlichkeit informiert, wer der neue Besitzer ist.

„In den Reiterhof und seine Anlagen haben wir nach dem Pächterwechsel 2018 noch einmal erheblich investiert, um die Anlage für die Zukunft fit zu machen“, betonte Montag-Girmes. Der Erwerber trete in die bestehenden Pachtverträge mit der Reitlehrerin Victoria Schulze ein. „Der Betrieb der Reitsportanlage ist damit gesichert – eine Frage, die mir auch persönlich sehr am Herzen lag.“ Der Energie- und Luftfahrt-Unternehmer hatte das Gut 1994 von der Stadt Leipzig in Erbpacht übernommen und verfallene Gebäude saniert. Seine Lipizzaner-Zucht verlegte er aber schon 2015 auf ein anderes Gut im Fläming.

Erbpachtvertrag mit der Stadt läuft 100 Jahre

Der Erbpachtvertrag läuft bis ins Jahr 2095, so das Liegenschaftsamt. Die Stadt habe dem Verkauf bereits zugestimmt. Sie sei dazu verpflichtet gewesen, weil der Erwerber glaubhaft machen konnte, dass er über die erforderliche Bonität verfügt und dass „der Zweck des Erbbaurechts – hier Betrieb und Unterhaltung des Reiterhofes, Wohnzweck, Nutzung des öffentlichen Parks – nicht gefährdet wird.“

