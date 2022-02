Am Freitag beginnt in den weiterführenden Schulen die Bewerbungsphase für neue fünfte Klassen. Dabei kommt es in Leipzig punktuell zu erheblichem Andrang, sodass Bewerberinnen und Bewerber abgelehnt werden müssen. In anderen Schulen ist dagegen ausreichend Platz. Wir haben die Daten miteinander verglichen.